Un cambio que preocupa: En la Provincia los nacimientos cayeron casi un 45% en menos de una década

La provincia de Buenos Aires atraviesa una profunda transformación demográfica marcada por una sostenida disminución de los nacimientos, un fenómeno que se extiende prácticamente a todo el territorio bonaerense y que comienza a plantear importantes desafíos para los próximos años. Los datos oficiales muestran la magnitud del cambio: en 2014 se registraron 294.329 nacidos vivos en territorio bonaerense, mientras que en 2023 la cifra descendió a 162.380, lo que representa una caída del 44,8% en apenas nueve años. La reducción se aceleró particularmente durante los últimos años. En 2019 habían nacido 227.596 niños, en 2020 fueron 191.474, en 2021 se contabilizaron 190.096, en 2022 la cantidad bajó a 174.074 y en 2023 volvió a caer hasta los mencionados 162.380 nacimientos. Es decir que solamente entre 2019 y 2023 la Provincia perdió 65.216 nacimientos anuales, una disminución del 28,7%, equivalente a casi tres de cada diez. El fenómeno no está concentrado en unas pocas ciudades. De acuerdo con un relevamiento basado en estadísticas oficiales, 126 de los 135 municipios bonaerenses registraron en 2023 menos nacimientos que en 2019, demostrando que se trata de una tendencia extendida tanto por grandes centros urbanos como por localidades del interior provincial. La caída bonaerense incluso resulta más pronunciada que la registrada en el conjunto del país: tomando como referencia 2014, mientras la cantidad de nacimientos disminuyó 44,8% en la provincia de Buenos Aires, la reducción nacional fue del 40,7% hasta 2023. La tendencia nacional tampoco se detuvo: durante 2024 Argentina registró 413.135 nacidos vivos, según las últimas Estadísticas Vitales difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Especialistas vinculan este proceso con múltiples factores y advierten que no existe una única explicación. Entre ellos aparecen la postergación de la maternidad y la paternidad, los cambios culturales y familiares, las dificultades económicas, el acceso a la vivienda, la incertidumbre laboral y una mayor capacidad de planificación reproductiva. La magnitud del fenómeno tiene consecuencias que exceden ampliamente la cantidad de nacimientos: una reducción sostenida de la población infantil puede modificar progresivamente la matrícula escolar, la demanda de jardines maternales y servicios pediátricos y, a más largo plazo, alterar la composición de la población económicamente activa y acelerar el envejecimiento demográfico. Los registros abiertos de la Provincia ya cuentan con información de nacidos vivos desagregada por municipio hasta 2024, lo que permitirá observar con mayor precisión cómo continuó el fenómeno en cada uno de los 135 distritos bonaerenses. Lo concreto es que Buenos Aires está teniendo muchos menos niños que hace apenas una década: pasó de rozar los 300.000 nacimientos anuales en 2014 a poco más de 162.000 en 2023, una transformación silenciosa pero de enorme impacto social que obligará a repensar durante los próximos años buena parte de la planificación educativa, sanitaria, laboral y previsional de la Provincia.

La provincia de Buenos Aires atraviesa una profunda transformación demográfica marcada por una sostenida disminución de los nacimientos, un fenómeno que se extiende prácticamente a todo el territorio bonaerense y que comienza a plantear importantes desafíos para los próximos años.

Los datos oficiales muestran la magnitud del cambio: en 2014 se registraron 294.329 nacidos vivos en territorio bonaerense, mientras que en 2023 la cifra descendió a 162.380, lo que representa una caída del 44,8% en apenas nueve años. La reducción se aceleró particularmente durante los últimos años. En 2019 habían nacido 227.596 niños, en 2020 fueron 191.474, en 2021 se contabilizaron 190.096, en 2022 la cantidad bajó a 174.074 y en 2023 volvió a caer hasta los mencionados 162.380 nacimientos. Es decir que solamente entre 2019 y 2023 la Provincia perdió 65.216 nacimientos anuales, una disminución del 28,7%, equivalente a casi tres de cada diez.

El fenómeno no está concentrado en unas pocas ciudades. De acuerdo con un relevamiento basado en estadísticas oficiales, 126 de los 135 municipios bonaerenses registraron en 2023 menos nacimientos que en 2019, demostrando que se trata de una tendencia extendida tanto por grandes centros urbanos como por localidades del interior provincial.

La caída bonaerense incluso resulta más pronunciada que la registrada en el conjunto del país: tomando como referencia 2014, mientras la cantidad de nacimientos disminuyó 44,8% en la provincia de Buenos Aires, la reducción nacional fue del 40,7% hasta 2023. La tendencia nacional tampoco se detuvo: durante 2024 Argentina registró 413.135 nacidos vivos, según las últimas Estadísticas Vitales difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Especialistas vinculan este proceso con múltiples factores y advierten que no existe una única explicación. Entre ellos aparecen la postergación de la maternidad y la paternidad, los cambios culturales y familiares, las dificultades económicas, el acceso a la vivienda, la incertidumbre laboral y una mayor capacidad de planificación reproductiva.

La magnitud del fenómeno tiene consecuencias que exceden ampliamente la cantidad de nacimientos: una reducción sostenida de la población infantil puede modificar progresivamente la matrícula escolar, la demanda de jardines maternales y servicios pediátricos y, a más largo plazo, alterar la composición de la población económicamente activa y acelerar el envejecimiento demográfico.

Los registros abiertos de la Provincia ya cuentan con información de nacidos vivos desagregada por municipio hasta 2024, lo que permitirá observar con mayor precisión cómo continuó el fenómeno en cada uno de los 135 distritos bonaerenses.

Lo concreto es que Buenos Aires está teniendo muchos menos niños que hace apenas una década: pasó de rozar los 300.000 nacimientos anuales en 2014 a poco más de 162.000 en 2023, una transformación silenciosa pero de enorme impacto social que obligará a repensar durante los próximos años buena parte de la planificación educativa, sanitaria, laboral y previsional de la Provincia.