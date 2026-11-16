Empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora y por mes en diciembre con el aumento del 1,6% y el aguinaldo

Si trabajás en casas particulares o tenés personal registrado a cargo, diciembre llega con modificaciones clave en el recibo de sueldo. Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 1,6% en diciembre de 2026, según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Esta actualización impacta en todas las categorías laborales, tanto en las tarifas mínimas por hora como en los sueldos mensuales. Además, en el último mes del año se liquida la segunda cuota del aguinaldo y rigen los adicionales correspondientes.

Cuánto cobrarán por hora en diciembre de 2026

El personal que realiza tareas generales bajo la modalidad con retiro pasará a cobrar un mínimo de $4.237,25 por hora, lo que representa una suba de $66,73 respecto de los $4.170,52 vigentes en noviembre.

Para quienes cobran por hora con retiro, los valores mínimos legales de diciembre quedan establecidos de la siguiente manera:

Supervisores: $5.002,21 por hora.

$5.002,21 por hora. Personal para tareas específicas: $4.770,72 por hora.

$4.770,72 por hora. Asistencia y cuidado de personas: $4.518,27 por hora.

$4.518,27 por hora. Personal para tareas generales: $4.237,25 por hora.

Nuevos sueldos mensuales por categoría y modalidad

Para quienes cumplen una jornada completa de 48 horas semanales, la escala salarial de diciembre diferencia entre el personal con retiro y sin retiro (quienes residen en el domicilio donde trabajan).

Los importes básicos mensuales para el cierre del año son:

Supervisores: $624.013,75 (con retiro) y $688.207,61 (sin retiro).

$624.013,75 (con retiro) y $688.207,61 (sin retiro). Personal para tareas específicas: $584.026,01 (con retiro) y $643.289,43 (sin retiro).

$584.026,01 (con retiro) y $643.289,43 (sin retiro). Caseros: $571.280,64 (modalidad sin retiro).

$571.280,64 (modalidad sin retiro). Asistencia y cuidado de personas: $571.280,64 (con retiro) y $629.727,77 (sin retiro).

$571.280,64 (con retiro) y $629.727,77 (sin retiro). Personal para tareas generales: $519.825,60 (con retiro) y $571.280,64 (sin retiro).

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre y los proporcionales

En diciembre corresponde abonar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. Como este mes incluye el incremento del 1,6%, el sueldo de diciembre suele ser la base del cálculo.

Por ejemplo, para una trabajadora de tareas generales con retiro que trabajó todo el semestre, el medio aguinaldo será de $259.912,80 (sobre un básico de $519.825,60). En la modalidad sin retiro, el aguinaldo asciende a $285.640,32, mientras que quienes ingresaron después de julio cobrarán un monto proporcional al tiempo trabajado.

Adicionales obligatorios por antigüedad y zona desfavorable

A los valores mínimos de la escala se deben sumar dos extras legales cuando se cumplen los requisitos: