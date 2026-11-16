El encuentro inédito que puede frenar una crisis global: qué negocian estados unidos, rusia y china la próxima semana

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantendrán una reunión trilateral inédita, confirmada por la Casa Blanca este viernes 14 de noviembre de 2026.

El encuentro busca abrir un canal de diálogo sobre la reducción de armamento atómico entre las tres potencias con los mayores arsenales del mundo. La cumbre se realizará al margen del Foro para la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC).

Fecha confirmada y sede elegida para la cumbre

Según informó el Kremlin, la reunión tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, aunque el gobierno de Beijing todavía no confirmó oficialmente la sede.

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, aseguró que la no proliferación nuclear será el eje central de Trump. El presidente estadounidense calificó la actual expansión de armas como “muy peligrosa” tras el vencimiento, en febrero de este año, del último tratado nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia.

Qué resultados esperan realmente las potencias

A pesar del carácter histórico de la foto conjunta, desde Washington buscan bajar las expectativas sobre firmas inmediatas. Un alto funcionario estadounidense declaró que “no esperamos llegar a ningún tipo de acuerdo” en esta primera instancia.

El objetivo oficial es establecer un punto de partida para sumar a China —que viene ampliando rápidamente su arsenal atómico— a futuras mesas de control. Además del desarme, los líderes tienen previsto analizar la situación en Irán.

El temor de Ucrania a un nuevo “reparto” de influencia

La guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva casi cinco años, sobrevuela la cumbre aunque no esté confirmada en la agenda formal. Según los aliados de la OTAN, China ha suministrado equipos y tecnología a Moscú pese a declararse neutral.

En octubre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió sobre el riesgo de que se tomen decisiones sin consultar a Kyiv. Zelensky señaló que no quieren que la reunión derive en una “especie de Yalta 2, 3 o 4”, en alusión a la conferencia de 1945 donde las potencias redefinieron sus zonas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial.

Energía, antecedentes cercanos y la presencia de Elon Musk

La cumbre del 19 de noviembre llega tras movimientos recientes que impactan de lleno en el mercado energético y la diplomacia: