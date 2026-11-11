Docentes bonaerenses: la Provincia descontó un día de paro en los sueldos y los gremios exigen la devolución

El gobierno de la Provincia dispuso descontar una jornada de paro realizada durante el mes anterior, una medida que desató un fuerte malestar y el inmediato rechazo de todo el arco gremial educativo.

A continuación, repasamos el origen de la medida de fuerza afectada, el planteo formal de los sindicatos y el pedido de reapertura paritaria.

El origen del descuento: la marcha del 15 de octubre

La quita aplicada en los salarios no responde a una huelga dirigida contra la administración de Axel Kicillof, sino a una protesta de alcance nacional.

El descuento recayó sobre los trabajadores que adhirieron al paro convocado en el marco de la Marcha Federal Universitaria, realizada el pasado 15 de octubre en reclamo contra las políticas del gobierno nacional.

El contundente reclamo del Frente de Unidad Docente

Ante la aparición de las quitas en los sueldos abonados el 6 de noviembre, los sindicatos salieron al cruce de la decisión oficial exigiendo la restitución inmediata de los montos descontados.

El reclamo fue encabezado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET—, que elevó una carta formal dirigida a las autoridades provinciales para revertir la medida.

La postura sindical sobre el derecho a huelga

En el documento presentado ante la administración bonaerense, las organizaciones gremiales defendieron la medida de fuerza como una herramienta central de la libertad sindical.

Advirtieron además que la aplicación unilateral de descuentos sobre quienes ejercieron el derecho constitucional de huelga “resulta contraria al espíritu de diálogo” que debe prevalecer en la relación laboral.

Pedido de convocatoria urgente a paritarias

Más allá de la devolución puntual del día descontado en la liquidación de octubre, el conflicto escaló hacia la discusión salarial general del sector.

En este escenario de tensión, los gremios exigieron al Ejecutivo provincial la inmediata convocatoria a paritarias para resolver el reintegro de los haberes y encauzar la negociación antes del cierre del ciclo lectivo.