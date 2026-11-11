Paritarias bonaerenses: la fecha que docentes y estatales esperan tras el aumento

Los trabajadores docentes y estatales de la Provincia de Buenos Aires transitan noviembre con una actualización salarial ya acordada, pero con una discusión que todavía no está cerrada. El dato importante para quienes necesitan proyectar los ingresos de fin de año no es solamente cuánto sube el recibo actual, sino qué instancia de negociación quedó prevista para las próximas semanas.

El Gobierno bonaerense y la mayoría de las organizaciones gremiales alcanzaron el 19 de octubre un entendimiento que abarca a docentes y trabajadores comprendidos en la Ley 10.430. La comunicación oficial fijó dos tramos de incremento y dejó expresamente asentado un compromiso de reapertura.

Esta distinción es clave: una reapertura de negociaciones no significa que exista otro porcentaje aprobado. Hasta que se formalice una nueva propuesta y su eventual aceptación, los números que circulen como próximos aumentos deben considerarse estimaciones o reclamos, no decisiones confirmadas.

Qué establece el acuerdo vigente para octubre y noviembre

Según informó el Ministerio de Economía provincial, el acuerdo contempla un incremento salarial del 6% escalonado, distribuido en un 3% en octubre y otro 3% en noviembre. Ambos porcentajes se calculan sobre los salarios de septiembre. El entendimiento alcanzó a trabajadores docentes y de la administración pública provincial incluidos en la Ley 10.430.

Que los tramos se calculen sobre una misma base es importante para interpretar los recibos: no equivale automáticamente a aplicar un 3% sobre el sueldo ya incrementado del mes anterior. Además, el impacto en el bolsillo puede variar según antigüedad, cargos, adicionales y descuentos particulares.

En una cobertura anterior, INFOZONA explicó cómo impacta el tramo de noviembre en docentes y estatales. Esa información sigue siendo útil para distinguir el aumento vigente de las discusiones que vendrán.

Cuándo está prevista la reapertura de las paritarias

El comunicado oficial del 19 de octubre incluye el compromiso de reabrir las negociaciones en diciembre de 2026. Es la referencia concreta disponible para el próximo encuentro salarial, aunque el anuncio no precisa todavía un día ni un horario de reunión.

Por eso, no sería correcto afirmar que ya existe una convocatoria para una fecha determinada. Tampoco se puede asegurar de antemano si una eventual oferta incluirá un nuevo porcentaje, una suma fija, modificaciones de adicionales o alguna otra modalidad de recomposición.

El dato de diciembre, sin embargo, tiene relevancia para los trabajadores porque permitirá volver a discutir el poder adquisitivo antes de terminar el año. La negociación también se produce en un contexto de dificultades fiscales que el propio Gobierno provincial menciona en su comunicación.

Qué reclaman los gremios y qué puntos siguen abiertos

Las demandas sindicales no se agotan en el porcentaje del salario básico. Según cada sector, también pueden aparecer cuestiones vinculadas con condiciones laborales, carrera administrativa, estabilidad, licencias y funcionamiento de los organismos públicos.

En el caso de los docentes, el Gobierno indicó que durante el entendimiento de octubre hubo avances sobre la simplificación de procedimientos administrativos, el Boletín Digital, el régimen académico de secundaria y las licencias parentales. Son temas que forman parte de la agenda educativa, pero no deben confundirse con una nueva suba salarial.

Entre los estatales también continúan planteos vinculados con las condiciones de empleo. INFOZONA abordó el reclamo de ATE sobre pases a planta permanente, un asunto distinto de la escala salarial pero relevante para el sector.

Cómo saber si un nuevo anuncio modifica el sueldo de diciembre

Para que un eventual acuerdo se refleje efectivamente en el ingreso, hay que revisar al menos tres elementos: la fecha de vigencia del aumento, la base salarial sobre la que se calcula y el mes en que se liquida. Una medida anunciada en diciembre no necesariamente se acredita en el mismo mes.

También conviene diferenciar el sueldo mensual del medio aguinaldo. El cálculo de este último responde a las reglas del sueldo anual complementario y puede depender de cuál haya sido la remuneración computable más alta del semestre. Sin conocer las condiciones de una futura oferta no es posible anticipar su efecto concreto.

Los agentes pueden consultar sus recibos y comunicaciones administrativas por los canales oficiales correspondientes. Ante publicaciones en redes sociales que anticipen cifras sin resolución ni comunicado identificable, lo recomendable es esperar una confirmación del Gobierno provincial o de las organizaciones gremiales.

Qué información falta confirmar antes de fin de año

Al 11 de noviembre, el punto oficialmente establecido es la reapertura en diciembre, no un nuevo porcentaje ni una fecha exacta de convocatoria. El próximo dato periodísticamente relevante será la citación formal a los gremios, seguida por la propuesta salarial y la posición de cada organización.

El comunicado del Gobierno bonaerense puede consultarse en la publicación oficial del Ministerio de Economía. La evolución de esa negociación definirá si el cierre de 2026 trae una nueva actualización para docentes y estatales.