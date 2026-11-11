Feriado del 23 de noviembre: qué pasa el viernes 20 y cómo queda el fin de semana largo

Después de una semana atravesada por feriados especiales en distintas jurisdicciones, el calendario de noviembre todavía guarda otra fecha importante para quienes trabajan, estudian o planean viajar por la provincia de Buenos Aires. La próxima pausa tiene un alcance diferente de los asuetos municipales y conviene distinguir qué día corresponde descansar.

El motivo es el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración histórica corresponde al 20 de noviembre. Sin embargo, la fecha del feriado trasladable y el día de la efeméride no necesariamente coinciden. Esa diferencia puede cambiar la organización de turnos, viajes y actividades laborales.

Qué día es feriado nacional en noviembre de 2026

El lunes 23 de noviembre de 2026 es el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. Así lo consigna el calendario de feriados nacionales publicado por representaciones oficiales argentinas en el exterior, entre ellas la Embajada argentina en Japón y el Consulado argentino en Santiago.

Por lo tanto, el descanso nacional forma un fin de semana largo de tres días: sábado 21, domingo 22 y lunes 23. Para quienes habitualmente trabajan de lunes a viernes, el viernes 20 no se transforma automáticamente en feriado por ser la fecha histórica de la conmemoración.

¿El viernes 20 de noviembre se trabaja normalmente?

En términos del calendario nacional, el viernes 20 es una jornada laborable ordinaria, salvo que exista otra disposición específica aplicable a una actividad, organismo o localidad. La fecha recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, pero el feriado nacional correspondiente se observa el lunes siguiente.

Es importante no confundir el feriado trasladado con los días no laborables municipales. La Provincia de Buenos Aires cuenta además con un calendario de festividades locales regulado por la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno, que establece alcances diferentes para la administración provincial, el Banco Provincia y las actividades privadas en las localidades alcanzadas.

Por ejemplo, una localidad puede tener un asueto por su aniversario o festividad patronal durante esa misma semana. Eso no modifica la fecha nacional del 23 ni extiende automáticamente un feriado local a los demás municipios bonaerenses.

Cómo se paga si una persona trabaja el lunes 23

El feriado nacional no debe confundirse con un día no laborable optativo. Para las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo, las tareas prestadas durante un feriado nacional se remuneran conforme al régimen especial de feriados, que contempla la retribución normal más una cantidad igual cuando corresponde trabajar ese día.

En cambio, la situación de los días no laborables depende de las reglas específicas que los establecen y de la actividad. Los trabajadores con regímenes especiales, servicios esenciales o convenios colectivos deben revisar la normativa que les corresponda antes de calcular adicionales.

Qué sucede con bancos, escuelas y trámites

El lunes 23 corresponde a un feriado nacional y, por ese motivo, no debe planificarse como un día habitual de atención presencial en bancos y dependencias públicas. Las operaciones digitales y los servicios automatizados pueden continuar disponibles, aunque las acreditaciones y compensaciones bancarias pueden seguir cronogramas propios.

En el caso de escuelas, universidades y organismos provinciales, la actividad ordinaria también queda alcanzada por el feriado, sin perjuicio de guardias, servicios esenciales y decisiones particulares debidamente comunicadas. Para turnos médicos, vencimientos y gestiones con fecha precisa, lo recomendable es consultar con cada institución antes de trasladarse.

Por qué el feriado es una oportunidad para viajar por la Provincia

El descanso del lunes permite organizar escapadas de sábado a lunes hacia destinos de la Costa Atlántica y el interior bonaerense. Quienes circulen por las rutas 2, 11, 29, 36, 56, 63 y 74 deberían comprobar el estado de tránsito y las recomendaciones oficiales antes de salir, sin asumir que habrá restricciones específicas hasta que sean anunciadas por las autoridades.

El dato central para organizar la semana es sencillo: viernes 20, fecha de conmemoración; lunes 23, feriado nacional trasladado. Las festividades locales que coincidan con esos días se rigen por sus propias disposiciones y no deben confundirse con el descanso de alcance nacional.

Ver también: Calendario de feriados en la Provincia: cuántos fines de semana largos quedan.