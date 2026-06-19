El rotundo giro de youtube y mercado libre que transformará la forma en que compramos desde el celular

Mirar un video para conocer cómo funciona un producto y tener que salir corriendo a buscarlo en otra aplicación para ver su precio ya no será necesario en el país gracias a una inédita integración digital.

Si sos de los que pasan horas buscando recomendaciones en internet antes de decidir una compra, una nueva actualización cambiará tu experiencia en el celular por completo.

Un nuevo sistema para comprar directo desde la pantalla

La plataforma de videos más grande del mundo anunció el lanzamiento oficial de su Programa de Afiliados de Shopping en el mercado argentino.

Esta herramienta permitirá que los espectadores puedan adquirir productos de forma fluida sin detener la reproducción del contenido que están mirando.

El gigante tecnológico selló un acuerdo con Mercado Libre para que la pasarela de pagos y el catálogo de envíos funcionen de manera directa y unificada.

Cuándo empieza a funcionar y cuáles son los requisitos

La esperada integración técnica se implementará de forma progresiva en las próximas semanas en todos los dispositivos de Argentina.

Para los creadores de contenido que quieran monetizar, el requisito mínimo de ingreso se redujo notablemente a canales con al menos 500 suscriptores.

Cualquier usuario que cumpla con este piso podrá activar la opción de manera directa ingresando a la pestaña de Ingresos en YouTube Studio.

Inteligencia artificial para automatizar el sistema

La gestión interna de los productos mostrados no requerirá que los canales configuren de forma manual cada uno de los enlaces comerciales.

La plataforma sumará herramientas inteligentes basadas en Inteligencia Artificial para el etiquetado automático de los objetos que aparezcan en escena.

El sistema de IA reconocerá los artículos que se muestran en el video y los vinculará con su publicación correspondiente en el marketplace.

Expansión de pantallas y el impacto en los consumidores

La experiencia de compra directa no estará limitada únicamente a las pantallas táctiles de los teléfonos celulares y tablets.

Las empresas confirmaron que las opciones de compra se expandirán a más espacios, incluyendo la interfaz en televisores inteligentes (Smart TVs).

Según datos estadísticos provistos por Ipsos, el 87% de los consumidores locales que usan estas plataformas en su proceso de compra vuelven a elegir las mismas marcas.