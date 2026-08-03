Banco Nación confirmó el 20% de descuento en combustibles durante agosto: tope, días y estaciones

Si querés saber cómo pagar menos al cargar nafta y optimizar los gastos del auto durante todo agosto de 2026, la clave está en el día y la app que usás para abonar.

El Banco Nación confirmó que mantiene vigente su 20% de descuento en combustibles pagando los días viernes a través de la billetera virtual BNA+ con MODO.

Días de la promoción y porcentaje de ahorro en agosto de 2026

Durante todo el mes de agosto de 2026, las compras en estaciones de servicio tendrán una rebaja exclusiva para clientes de la entidad.

El beneficio consiste en un 20% de ahorro aplicable únicamente los días viernes al momento de realizar la carga.

Tope de reintegro mensual y devolución del dinero

La promoción establece un tope de reintegro de $10.000 por mes y por cliente, calculado en base al CUIT del titular de la tarjeta.

El dinero ahorrado en la carga se acreditará directamente en la cuenta monetaria asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Estaciones de servicio adheridas y beneficio exclusivo en Shell

El beneficio del 20% es válido en las principales petroleras del país:

YPF

Axion Energy

Gulf

DAPSA

Shell (cuenta con una promoción complementaria Shell On Top de un 5% adicional con tope de $3.000).

Requisitos de pago y medios habilitados para recibir el descuento

Para asegurar la acreditación del reintegro, es obligatorio abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA.

El pago debe realizarse escaneando el código QR de MODO únicamente desde la app BNA+. Las compras pagadas con dinero en cuenta o mediante otras aplicaciones quedan excluidas.