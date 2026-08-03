Banco Nación confirmó el 20% de descuento en combustibles durante agosto: tope, días y estaciones

Por Denisse Helman
Bna combustibles

Si querés saber cómo pagar menos al cargar nafta y optimizar los gastos del auto durante todo agosto de 2026, la clave está en el día y la app que usás para abonar.

El Banco Nación confirmó que mantiene vigente su 20% de descuento en combustibles pagando los días viernes a través de la billetera virtual BNA+ con MODO.

Días de la promoción y porcentaje de ahorro en agosto de 2026

Durante todo el mes de agosto de 2026, las compras en estaciones de servicio tendrán una rebaja exclusiva para clientes de la entidad.

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El beneficio consiste en un 20% de ahorro aplicable únicamente los días viernes al momento de realizar la carga.

Tope de reintegro mensual y devolución del dinero

La promoción establece un tope de reintegro de $10.000 por mes y por cliente, calculado en base al CUIT del titular de la tarjeta.

El dinero ahorrado en la carga se acreditará directamente en la cuenta monetaria asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra.

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Estaciones de servicio adheridas y beneficio exclusivo en Shell

El beneficio del 20% es válido en las principales petroleras del país:

  • YPF
  • Axion Energy
  • Gulf
  • DAPSA
  • Shell (cuenta con una promoción complementaria Shell On Top de un 5% adicional con tope de $3.000).

Requisitos de pago y medios habilitados para recibir el descuento

Para asegurar la acreditación del reintegro, es obligatorio abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA.

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El pago debe realizarse escaneando el código QR de MODO únicamente desde la app BNA+. Las compras pagadas con dinero en cuenta o mediante otras aplicaciones quedan excluidas.

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