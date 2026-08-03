Ley de tierras en el senado: el oficialismo cede y propone elevar al 25% el límite para extranjeros

Si querías saber qué va a pasar con la venta de campos a extranjeros en Argentina, las negociaciones en el Congreso tomaron un rumbo decisivo.

El oficialismo decidió modificar su propuesta original para evitar un rotundo fracaso en el Senado y ya hace circular un nuevo borrador.

Modificación del límite para la venta de tierras rurales a extranjeros

El proyecto original buscaba eliminar de forma completa las restricciones impuestas desde el año 2011.

En su lugar, el nuevo texto propone elevar el tope legal del 15% al 25% del territorio rural en cada provincia.

El quiebre en la estrategia oficial y las concesiones a aliados

La senadora Patricia Bullrich encabezó las negociaciones ante la falta de votos para aprobar la liberación total impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

Sin estas modificaciones, el Gobierno no alcanzaba el piso mínimo de 36 votos necesarios para blindar la iniciativa en el recinto.

Fechas clave del debate y posible postergación de la sesión

Está previsto que la senadora brinde una conferencia de prensa este martes a las 16:00 para dar detalles sobre el texto final.

Si bien la reanudación del debate en el recinto estaba pautada para este jueves 6, en el Congreso no descartan pasar la sesión para el 13 de agosto.

Fracturas políticas, votos en duda y ausencias en el Ejecutivo

El ajustado panorama legislativo se complica aún más por divisiones internas de bloques provinciales que restan apoyos clave.

Además, por el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia, la titular del Senado, Victoria Villarruel, quedará a cargo del Poder Ejecutivo, cediendo la conducción del debate al presidente provisional Bartolomé Abdala.