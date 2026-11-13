Lionel scaloni renovó su contrato con la selección argentina hasta el mundial 2030

Lionel Scaloni renovó su contrato y seguirá al frente del equipo por cuatro años más, rumbo al Mundial 2030. El anuncio fue realizado este jueves 12 de noviembre por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el Predio Lionel Messi.

En una conferencia de prensa cargada de emoción, el entrenador aseguró que mantiene la misma ilusión del primer día. Conocé los detalles del vínculo firmado, la marca histórica que superará el DT y el cambio confirmado en su cuerpo técnico.

Cómo es el nuevo contrato de Scaloni hasta 2030

El acuerdo extiende el ciclo del entrenador santafesino por todo el período 2027-2030. Sin embargo, el vínculo contempla una estructura escalonada pensada en los próximos objetivos continentales:

Duración inicial: el contrato se firmó por dos años de manera directa.

el contrato se firmó por de manera directa. Cláusula de extensión: incluye una revisión automática por otros dos años una vez finalizada la Copa América de 2028, proyectando su continuidad hasta la próxima Copa del Mundo.

El récord histórico frente a Menotti y Bilardo

Con esta renovación, Scaloni se convertirá en el primer director técnico en la historia del fútbol argentino en dirigir tres ciclos mundialistas consecutivos, completando doce años al mando de la Mayor desde su asunción en 2018.

Ni César Luis Menotti (1974-1982) ni Carlos Salvador Bilardo (1982-1990) lograron encadenar tres Copas del Mundo seguidas. Con 107 partidos dirigidos, el nacido en Pujato ya conquistó un título y un subcampeonato mundiales, además de dos Copas América.

La baja confirmada en el cuerpo técnico de la Scaloneta

Si bien la base del equipo de trabajo que acompaña al entrenador continuará en sus funciones para este nuevo proceso, se confirmó una salida sensible dentro de sus colaboradores más cercanos.

Walter Samuel dejará su rol como uno de los asistentes técnicos de Scaloni, ya que tomó la decisión de lanzarse como entrenador principal por su cuenta.

La emoción del DT tras un duro momento familiar

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos —pocos días después de haber sufrido el fallecimiento de su madre—, Scaloni agradeció el respaldo de la dirigencia y explicó los motivos de su continuidad.

“A pesar de que no son momentos fáciles familiares, esto me llena. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión”, expresó el entrenador en la previa de los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, marcando el inicio de una nueva etapa en la Selección.