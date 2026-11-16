Autos eléctricos en argentina: los patentamientos crecieron un 654% en 2026 pese a la caída del mercado

Si estás pensando en cambiar el auto o te preguntás hacia dónde va el mercado frente al costo del combustible, los números de este año marcan un quiebre histórico. La venta de autos 100% eléctricos creció un 654,3% en Argentina durante 2026, escapando por completo de la caída general de patentamientos.

Según datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y el sistemas SIOMAA, el segmento electrificado se consolida como la gran excepción de la industria automotriz local gracias a una mayor oferta y nuevos competidores.

El contraste con la caída del mercado tradicional

Entre enero y octubre de 2026 se patentaron 6.736 vehículos 100% eléctricos, frente a las apenas 893 unidades registradas en el mismo período de 2025. Este salto porcentual ocurre mientras el mercado automotor general atraviesa un año complejo.

En octubre se patentaron 45.965 vehículos en total, lo que representa una baja interanual del 12%. En el acumulado de los primeros diez meses del año, los patentamientos generales sumaron 481.852 unidades, reflejando una caída del 12,8% respecto al año anterior.

Cuánto pesan hoy en las calles y la concentración de ventas

A pesar del crecimiento explosivo, los autos eléctricos puros todavía representan una porción minoritaria del parque automotor, equivalente al 1,4% del mercado total. Sin embargo, el ritmo mensual se multiplicó: pasó de un promedio de 89 unidades por mes en 2025 a casi 674 unidades mensuales en 2026.

En octubre se registraron 699 patentamientos eléctricos (un 241% más que en octubre de 2025, aunque un 19,6% por debajo de septiembre). El informe destaca además una fuerte concentración: 470 de esas 699 unidades (el 67,2%) correspondieron a una sola marca automotriz.

Los híbridos lideran como tecnología de transición

Para quienes buscan ahorrar combustible sin depender exclusivamente de una red pública de cargadores, los vehículos híbridos siguen siendo la opción preferida. Entre enero y octubre de 2026 se patentaron 68.005 autos híbridos, lo que significa un incremento del 226,6% interanual.

La diferencia de volumen entre ambas tecnologías sigue siendo amplia:

Proporción mensual: Solo en octubre se patentaron 7.777 híbridos frente a 699 eléctricos puros.

Solo en octubre se patentaron frente a 699 eléctricos puros. Relación de compra: Por cada vehículo 100% eléctrico vendido en el país, se patentan aproximadamente once híbridos.

Infraestructura, precios y el próximo gran evento del sector

El desafío para los próximos años será sostener esta demanda mediante mayor infraestructura de carga, opciones de financiación y costos de mantenimiento competitivos. La llegada de nuevos fabricantes obliga a las terminales tradicionales a recalibrar sus estrategias comerciales.

Todo este ecosistema de movilidad sustentable tendrá su punto de encuentro en Future Mobility Argentina, que se llevará a cabo del 28 al 30 de junio de 2027 en La Rural, en el marco de la séptima edición de Electronics & Home Argentina, reuniendo a empresas de autos, motos, bicicletas eléctricas y proveedores de baterías.