Dni sin cargo a través del renaper: los 4 requisitos obligatorios para pedir la exención de pago

El Gobierno estableció un sistema oficial para obtener el DNI sin cargo. La medida busca garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad no se queden sin su identificación oficial en medio de las nuevas subas de tarifas.

Cómo funciona la evaluación automática y voluntaria

El Registro Nacional de las Personas implementó la Disposición 755/2026 para definir quiénes pueden acceder al beneficio de forma directa.

El sistema realiza un cruce automático con el SINTyS para evaluar los ingresos y cruzar datos socioeconómicos sin necesidad de trámites extra.

Si el sistema no detecta el beneficio de forma directa, podés iniciar una solicitud voluntaria de manera particular ante el organismo.

Qué requisitos exige el certificado de gratuidad

Para la vía voluntaria, es obligatorio presentar un Certificado de Gratuidad redactado por un licenciado en Trabajo Social.

El documento debe estar dirigido específicamente a la Dirección Nacional del Renaper y detallar tu situación de vulnerabilidad económica.

Un dato clave es que el certificado no puede tener una antigüedad mayor a 30 días al momento de realizar la presentación.

Qué pasa con el CUD y las solicitudes rechazadas

La nueva normativa aclara que contar con el Certificado Único de Discapacidad no te otorga el DNI gratuito de forma automática.

Las personas con discapacidad deben cumplir igualmente con la evaluación socioeconómica para demostrar que no poseen recursos suficientes.

Si el pedido es rechazado por inconsistencias o falta de requisitos, recibirás un aviso automático en tu celular registrado durante la gestión.