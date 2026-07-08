El banco provincia elimina los tickets de papel en cajeros: cómo recibirás tus comprobantes

El Banco Provincia puso en marcha una reestructuración tecnológica enfocada en la digitalización absoluta de sus servicios tradicionales.

A continuación, te contamos cuáles son las nuevas directivas, qué pasa con tus comprobantes y cómo tenés que operar a partir de ahora.

Adiós definitivo a los comprobantes en papel

La principal medida de esta actualización consiste en la eliminación de los tickets de papel impresos tras cada operación en los cajeros automáticos.

A partir de esta implementación, las terminales de la red propia ya no emitirán comprobantes físicos para consultas de saldo, extracciones ni movimientos.

Esta iniciativa busca reducir drásticamente el impacto ambiental y optimizar los recursos, migrando hacia un esquema 100% sustentable.

El nuevo destino de tus comprobantes digitales

Para garantizar la seguridad de tus transacciones, el banco mantendrá un registro estricto pero de manera completamente virtual.

Ahora, cada vez que realices un movimiento, el respaldo de la operación se enviará de forma automática a tu correo electrónico registrado.

También vas a poder visualizar, descargar y compartir cualquier comprobante directamente desde la aplicación Banca Internet Provincia (BIP) en tu celular.

Cambios en los topes y la seguridad operativa

Junto con el fin del papel, la entidad reforzó los sistemas de validación de identidad para evitar fraudes en las terminales físicas.

Las pantallas de los cajeros mostrarán una interfaz renovada que guiará al usuario para confirmar sus datos antes de cerrar la sesión.

Es fundamental mantener actualizados los datos de contacto en los canales digitales para no perder el acceso a las notificaciones de retiro.

Pautas clave para adaptarte al nuevo sistema

La transición al modelo digital requiere que los usuarios verifiquen ciertos accesos obligatorios para operar sin inconvenientes: