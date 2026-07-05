Frío intenso, posibles lluvias y lento ascenso de la temperatura: así estará el tiempo

La provincia de Buenos Aires continuará este domingo 5 de julio bajo condiciones plenamente invernales, con temperaturas bajas, abundante nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas en distintos sectores del territorio bonaerense, especialmente durante la tarde y la noche. El ingreso de aire frío seguirá predominando, aunque el pronóstico anticipa una mejora gradual a partir del comienzo de la próxima semana.

Para este domingo se espera una jornada con cielo mayormente nublado, bancos de niebla y neblinas durante las primeras horas, ambiente muy frío y temperaturas que, según la región, oscilarán entre los 3 °C y los 12 °C. En el norte y este de la provincia existe probabilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas por vientos leves a moderados del sector sur y sudeste.

El frío continuará siendo protagonista durante el lunes, con un amanecer muy frío, posibles heladas en el centro y sur bonaerense y cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. Las lluvias tenderán a desaparecer y las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse lentamente.

Entre el martes y el miércoles se consolidará una mejora en las condiciones meteorológicas. Predominará el tiempo estable, con mayor presencia de sol, mañanas frías y tardes algo más templadas. Las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 14 °C y los 17 °C en buena parte de la provincia, mientras que las mínimas seguirán siendo bajas, favoreciendo nuevas heladas en zonas rurales del interior bonaerense.

Hacia el cierre de la semana no se esperan cambios significativos. El ambiente continuará típicamente invernal, con mañanas frías, tardes frescas y escasas probabilidades de precipitaciones, manteniéndose un patrón de tiempo estable en gran parte de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico vigente, la ola de frío comenzará a perder intensidad de manera gradual durante los próximos días, aunque las bajas temperaturas seguirán acompañando a los bonaerenses durante buena parte de la semana, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención frente al frío, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.