Mi argentina ya muestra el recibo de sueldo en el celular: cómo verlo paso a paso

Mi Argentina volvió a quedar en el centro de las búsquedas por una novedad concreta para trabajadores registrados: desde ahora, la app permite consultar la liquidación digital de haberes directamente desde el celular, sin esperar un papel ni ingresar a múltiples plataformas.

La nueva función fue anunciada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y se desarrolló junto con ARCA. Según informó el Gobierno nacional, el acceso está disponible dentro de la sección Trabajo/Mis Empleos de la aplicación, donde cada usuario puede revisar datos declarados por el empleador.

La noticia generó un salto de interés porque toca un punto sensible para millones de trabajadores: saber cuánto se declaró como salario bruto, cuánto queda como neto, qué descuentos se aplicaron y cuáles son las contribuciones patronales informadas. No se trata solo de ver un número final, sino de tener a mano el detalle laboral que muchas veces queda disperso o difícil de chequear.

Mi Argentina: cómo consultar la liquidación digital de haberes

Para acceder a la nueva herramienta hay que tener instalada la app Mi Argentina, disponible para Android y iPhone, e ingresar con el perfil personal. Desde el sitio oficial de Mi Argentina se puede descargar la aplicación y consultar los servicios disponibles.

Una vez dentro de la app, el camino informado por el Gobierno es el siguiente:

Ingresar a Mi Argentina con el usuario personal.

con el usuario personal. Buscar la sección Trabajo .

. Entrar en Mis Empleos .

. Seleccionar la relación laboral que se quiere revisar, si aparece más de una.

Consultar el detalle de la liquidación digital de haberes.

El servicio no muestra información creada por la app, sino datos vinculados a lo declarado en los sistemas laborales y de seguridad social. Por eso, si una persona no ve la opción o no encuentra una relación laboral, puede deberse a que su empleador aún no está alcanzado o incorporado al régimen correspondiente.

Qué datos del sueldo se pueden ver desde el celular

La función apunta a ordenar información que suele estar en el recibo de sueldo, pero con un formato accesible desde el teléfono. Según el anuncio oficial publicado en Argentina.gob.ar, desde Trabajo/Mis Empleos se puede consultar el detalle de cada relación laboral y los datos principales de la liquidación.

Dato disponible Qué permite revisar Salario bruto El monto total declarado antes de aplicar descuentos. Salario neto El monto final que debería percibir el trabajador. Descuentos Aportes, retenciones y otros conceptos descontados del sueldo. Contribuciones patronales Lo declarado por el empleador para los sistemas correspondientes. Relaciones laborales Los empleos registrados vinculados al usuario.

En términos prácticos, la herramienta permite hacer una verificación rápida: si el sueldo cobrado, el recibo entregado por la empresa y lo informado en el sistema no coinciden, el trabajador puede detectar la diferencia con más facilidad.

Quiénes pueden ver el recibo de sueldo en Mi Argentina

El punto clave es que la función está disponible para personas alcanzadas por el régimen de Liquidación Digital. La base normativa de este esquema ya había sido impulsada por la entonces AFIP mediante la Resolución General 5565/2024, que habilitó la consulta de la liquidación de haberes para trabajadores del sector privado comprendidos en el SIPA cuyos empleadores utilicen el Libro de Sueldos Digital.

Esa resolución, disponible en el portal oficial de normativa nacional, también estableció que la consulta permite ver conceptos, montos y descuentos declarados. Ahora, la novedad es la integración dentro de Mi Argentina, una app que ya concentra credenciales como DNI digital, licencia de conducir, cédula verde, constancia de CUIL y otros documentos.

No todos los trabajadores verán la liquidación al mismo tiempo. La disponibilidad depende de que la persona esté comprendida en el régimen y de que el empleador tenga la información declarada en los sistemas correspondientes. Por eso, la ausencia del botón o de datos no necesariamente significa un error del celular.

Qué hacer si no aparece la opción en la app

Si la sección no aparece, conviene revisar primero si la aplicación está actualizada. También es importante tener una cuenta activa y, para determinados servicios personalizados, contar con la identidad validada dentro de Mi Argentina. El Gobierno explica que la validación puede hacerse desde la propia app, con cámara, conexión a internet y una cuenta registrada.

Otra posibilidad es que el empleador todavía no esté dentro del circuito de Liquidación Digital. En ese caso, la app puede no mostrar información aunque la relación laboral exista. La herramienta no reemplaza automáticamente todas las formas de entrega del recibo ni corrige datos por sí sola: funciona como una ventana de consulta sobre lo declarado.

Si el trabajador detecta diferencias entre lo cobrado, el recibo emitido por la empresa y lo informado digitalmente, el paso prudente es guardar capturas o comprobantes, pedir una aclaración al empleador y consultar los canales oficiales de ARCA. El micrositio de Mi Liquidación Digital reúne información sobre el funcionamiento del servicio y ayuda para realizar consultas.

Por qué esta función de Mi Argentina puede ser importante

La novedad llega en un momento en el que cada diferencia salarial pesa. Para trabajadores del sector privado registrado, contar con el detalle del sueldo en el celular puede servir para controlar descuentos, aportes jubilatorios, obra social, conceptos remunerativos y el monto neto declarado.

También suma una capa de transparencia en la relación laboral: el trabajador no depende únicamente de recibir un archivo por correo, un papel o una explicación administrativa. Puede entrar a Mi Argentina, revisar su relación laboral y comparar la información con lo que efectivamente cobró.

El dato fuerte es ese: la app que muchos usuarios ya tenían instalada para documentos o trámites ahora incorpora una función salarial. Y, aunque la implementación puede no aparecer de inmediato en todos los casos, la liquidación digital de haberes empieza a convertirse en una consulta cotidiana desde el celular.