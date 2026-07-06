Semana de mañanas heladas y tardes más agradables: así estará la semana “corta”

La provincia de Buenos Aires inicia este lunes 6 de julio con una jornada de tiempo estable, cielo entre parcialmente nublado y despejado, muy bajas temperaturas durante la mañana y un ambiente frío que continuará dominando gran parte del territorio bonaerense. Tras el paso del sistema de inestabilidad que dejó lluvias durante el fin de semana, las condiciones meteorológicas mejoran y no se esperan precipitaciones para el comienzo de la semana.

Las primeras horas del día estarán marcadas por bancos de niebla y neblinas en algunos sectores del interior, acompañados por temperaturas mínimas cercanas a los 2 °C y registros inferiores en zonas rurales, donde no se descartan heladas. Durante la tarde, las máximas oscilarán entre los 10 °C y los 13 °C, con vientos leves del sector oeste y noroeste que favorecerán una sensación térmica algo más agradable, aunque el ambiente continuará siendo típicamente invernal.

El martes comenzará una recuperación gradual de las temperaturas. Se prevé una jornada con mayor presencia de sol, cielo parcialmente nublado y máximas que podrían ubicarse entre los 14 °C y los 15 °C en buena parte de la provincia. Sin embargo, las mañanas seguirán siendo muy frías, con mínimas cercanas a los 5 °C y persistencia de heladas en amplias zonas del interior bonaerense.

Para el miércoles y el feriado del jueves 9 de julio, el pronóstico anticipa condiciones de tiempo estable, sin lluvias y con un paulatino ascenso de las temperaturas. Las máximas podrían alcanzar entre 16 °C y 17 °C en varias localidades, mientras que las mínimas continuarán siendo bajas, aunque menos extremas que las registradas durante los últimos días.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el resto de la semana transcurrirá con un patrón similar: mañanas frías, tardes frescas a templadas, escasa nubosidad y muy baja probabilidad de precipitaciones. Este cambio marcará el final de la etapa más intensa de la ola polar que afectó a la provincia, aunque el invierno continuará haciéndose sentir, especialmente durante las primeras horas de cada jornada.

Los especialistas recomiendan mantener las medidas de prevención frente a las bajas temperaturas, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, además de extremar los cuidados en la calefacción de los hogares para evitar accidentes por intoxicación con monóxido de carbono durante los días más fríos del año.