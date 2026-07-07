El tiempo acompaña a la ilusión: así estará el clima este martes 7 de julio

La provincia de Buenos Aires vivirá este martes 7 de julio una jornada con condiciones meteorológicas favorables, justo en un día muy especial para todos los argentinos. La atención estará puesta en el esperado encuentro entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, y en numerosas ciudades bonaerenses ya se preparan Fan Fest, pantallas gigantes y reuniones al aire libre para alentar a la Scaloneta.

Según los pronósticos, el tiempo acompañará los festejos y las actividades previstas. Se espera una jornada con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, ambiente frío durante la mañana y temperaturas en ascenso hacia la tarde, con máximas que rondarán entre 15 y 17 grados, dependiendo de cada región de la provincia. No se esperan lluvias y el viento soplará con intensidad moderada, favoreciendo las actividades al aire libre.

Una semana que irá dejando atrás el frío más intenso

Los especialistas anticipan que, tras varios días marcados por las bajas temperaturas, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente. Las mañanas seguirán siendo frías, con posibilidad de heladas en sectores del interior bonaerense, pero durante las tardes el ambiente será cada vez más agradable gracias al aumento paulatino de las temperaturas.

Se viene el primer fin de semana XXL de julio

Además del entusiasmo mundialista, muchos bonaerenses ya comienzan a planificar una escapada porque se aproxima el primer fin de semana XXL de julio.

El descanso extendido se conformará por:

Jueves 9 de julio: feriado nacional por el Día de la Independencia .

feriado nacional por el . Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos dispuesto por el calendario oficial.

día no laborable con fines turísticos dispuesto por el calendario oficial. Sábado 11 y domingo 12 de julio: fin de semana.

De esta manera, quienes puedan acceder al día no laborable disfrutarán de cuatro días consecutivos ideales para viajar, descansar o participar de las múltiples actividades que se organizarán en distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Con un panorama climático estable, sin lluvias importantes en el horizonte inmediato y con temperaturas que tenderán a recuperarse, todo indica que tanto el partido de la Selección como el esperado fin de semana largo podrán disfrutarse con muy buenas condiciones meteorológicas en gran parte del territorio bonaerense.