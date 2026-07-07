El gobierno bonaerense indemnizará a la única sobreviviente de la masacre de monte y a su madre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó una indemnización de $343,6 millones para Rocío Quagliarello, única sobreviviente de la Masacre de Monte, y su madre, Loana Sanguinetti, como parte de un acuerdo judicial por los daños sufridos tras el trágico hecho ocurrido en mayo de 2019.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 739/26, firmado por el gobernador Axel Kicillof. Del monto total, $264,6 millones serán destinados a Rocío y $79 millones a su madre.

Según el decreto, el acuerdo extrajudicial permitirá evitar un proceso judicial que podría haber derivado en una condena económica superior para la Provincia.

La Masacre de Monte ocurrió el 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la Policía Bonaerense persiguieron y dispararon contra el automóvil en el que viajaban cinco jóvenes en San Miguel del Monte. El vehículo terminó chocando contra un acoplado, provocando la muerte de Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez, mientras que Rocío Quagliarello sobrevivió con graves secuelas.

Por el hecho fueron condenados cuatro policías bonaerenses: dos recibieron prisión perpetua y otros dos fueron sentenciados a 15 años de cárcel por su participación en el ataque.