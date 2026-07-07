Paritaria de estatales bonaerenses: la Provincia mejoró la oferta y ahora la decisión queda en los gremios

La paritaria de estatales bonaerenses tuvo un giro clave este martes 7 de julio: el gobierno de la Provincia de Buenos Aires mejoró la propuesta salarial que había sido rechazada por los gremios y dejó la negociación a un paso de una definición. La novedad no pasa únicamente por el porcentaje, sino también por los puntos laborales que se sumaron a la mesa y que ahora deberán ser evaluados por las organizaciones sindicales.

Según la información difundida por ATE bonaerense y reconstruida a partir de la negociación, la oferta para los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley 10.430 consiste en un aumento del 7% en dos tramos: 5% para julio y 2% para agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio. La propuesta alcanza también a jubilados y pensionados del sector.

Paritaria de estatales bonaerenses: cómo es la nueva oferta salarial

El planteo provincial mejora el esquema que había generado rechazo en la reunión anterior, cuando se había puesto sobre la mesa una suba del 2,5% para julio. Esa primera oferta fue considerada insuficiente por ATE, que reclamó una recomposición que permitiera recuperar poder adquisitivo frente al avance del costo de vida.

La nueva propuesta quedó alineada con la que el Ejecutivo bonaerense presentó a los gremios docentes: 5% en julio y 2% en agosto, con reapertura de la discusión en septiembre. En el caso de los estatales, además, se incorporaron compromisos específicos sobre estabilidad laboral, carrera administrativa y mesas técnicas sectoriales.

Punto de la propuesta Detalle Aumento de julio 5% sobre los haberes de junio Aumento de agosto 2% sobre los haberes de junio Alcance Trabajadores de la Ley 10.430 y jubilados del sector Pase a planta Más de 8.000 trabajadores temporarios que ingresaron hasta diciembre de 2025 Reapertura Compromiso de volver a discutir salarios en septiembre

El punto que puede destrabar la negociación con los estatales

Además del aumento, la oferta incluye avanzar con el pase a planta permanente de trabajadores que se desempeñan como planta temporaria. ATE informó que el universo inicial supera los 8.000 agentes que ingresaron hasta diciembre de 2025, aunque el gremio recordó que el reclamo por estabilidad laboral alcanza a un número mayor de trabajadores precarizados.

El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, señaló que la propuesta será llevada a consulta del Consejo Directivo Provincial. En ese marco, el gremio remarcó que todavía busca una recomposición más fuerte para los sectores de menores ingresos, especialmente auxiliares de la educación, uno de los grupos que viene reclamando una mejora específica.

Desde el sindicato también marcaron que la negociación se da en un contexto de tensión entre la administración de Axel Kicillof y el Gobierno nacional por la caída de recursos y transferencias. Ese argumento ya había sido utilizado por la Provincia en acuerdos anteriores, como el firmado en marzo, publicado por el Ministerio de Economía bonaerense.

Qué falta para que el aumento quede confirmado

Por ahora, la paritaria no quedó cerrada. La clave está en la respuesta que den los gremios estatales después de consultar la propuesta con sus ámbitos internos. ATE ya anticipó que llevará el ofrecimiento a evaluación, mientras que el resto de las organizaciones deberá definir si acepta el esquema o si reclama una nueva mejora.

En términos prácticos, si la propuesta es aceptada, el primer impacto se vería en los haberes de julio, con la suba del 5%, y luego en agosto con el 2% restante. El cálculo sobre los salarios de junio es un dato importante para los trabajadores, porque permite ordenar la comparación con el recibo anterior y estimar cuánto debería variar el ingreso de bolsillo.

Las mesas técnicas que también entran en juego

La oferta no se limita al porcentaje salarial. ATE detalló que se conformará una mesa técnica de auxiliares de la educación el 6 de agosto, además de espacios para discutir carrera administrativa de la Ley 10.430, futuro convenio colectivo de trabajo, salud, mantenimiento, producción de equipamiento y áreas como el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

El comunicado gremial publicado por ATE Provincia de Buenos Aires también menciona la necesidad de continuar con el camino para poner fin a la precarización laboral en la administración pública bonaerense. Es un punto sensible porque excede el aumento mensual y apunta a condiciones de empleo de más largo plazo.

Por qué esta paritaria importa más allá del porcentaje

La paritaria de estatales bonaerenses funciona como una referencia para miles de trabajadores de la administración pública provincial y suele marcar el clima de otras negociaciones dentro del Estado bonaerense. No debe confundirse con la situación de los estatales nacionales ni con acuerdos de CABA: se trata de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, bajo regímenes provinciales y con impacto directo en dependencias bonaerenses.

El dato político es que la Provincia intentó cerrar el conflicto con una mejora que combina salario, estabilidad y reapertura. El dato gremial es que la aceptación todavía no está garantizada. Hasta que los sindicatos comuniquen una respuesta formal, el aumento del 7% queda como una propuesta concreta, pero no como un acuerdo definitivo.