Tremendo accidente entre dos camiones en la ruta 2, cerca de coronel vidal

Un tremendo accidente se registró durante la noche del lunes en el kilómetro 370 de la Autovía 2, en jurisdicción de la ciudad de Coronel Vidal, cuando un camión portacontenedores y un camión de transporte de vehículos, conocido popularmente como “mosquito”, protagonizaron un roce por alcance que provocó que ambos conductores perdieran el control de sus unidades y terminaran despistados.

De acuerdo con los primeros informes, el camión portacontenedores circulaba sin carga, mientras que el “mosquito” trasladaba vehículos cero kilómetro con destino a distintas agencias de comercialización.

Como consecuencia del incidente, ambos rodados finalizaron fuera de la calzada. A pesar de la magnitud del despiste, los dos choferes resultaron ilesos y únicamente se registraron daños materiales.

Hasta el lugar acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Coronel Vidal, junto con personal de AUBASA y efectivos de la Policía Vial, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia, prevención y ordenamiento del tránsito.

Los informes preliminares confirmaron que no hubo personas heridas, por lo que el episodio se saldó únicamente con daños en los vehículos involucrados.

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