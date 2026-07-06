Feriado este jueves 9 y viernes 10 de julio: quiénes descansan y quiénes deberán trabajar

El feriado este jueves 9 y viernes 10 de julio llega con una combinación que entusiasma a muchos, pero que también genera dudas en oficinas, comercios, escuelas y bancos. La semana queda partida por una fecha patria y un puente turístico, aunque no todos entran bajo el mismo régimen laboral.

El calendario oficial de feriados nacionales marca al jueves 9 de julio como feriado inamovible por el Día de la Independencia. El viernes 10, en cambio, fue establecido como día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete. Esa diferencia es la clave para saber quiénes descansan, quiénes pueden ser convocados y cómo se paga cada jornada.

Feriado este jueves 9 y viernes 10 de julio: qué cambia para cada trabajador

A simple vista parece un feriado doble, pero legalmente no funciona así. El jueves tiene alcance obligatorio a nivel nacional. El viernes fue pensado para promover el turismo interno y armar un fin de semana largo de cuatro días, pero su aplicación en el sector privado depende de la decisión del empleador.

Fecha Tipo de jornada Alcance principal Cómo se paga si se trabaja Jueves 9 de julio Feriado nacional inamovible Rige en todo el país Corresponde pago doble si se presta servicio Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos Obligatorio para Administración Pública Nacional, bancos, seguros y actividades afines; optativo para gran parte del sector privado Se paga como jornada normal si el empleador decide trabajar

Quiénes tienen feriado el jueves 9 de julio

El jueves 9 de julio no deja margen a demasiadas interpretaciones: es feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia. Esto alcanza a trabajadores del sector público y privado en todo el país, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en CABA y el resto de las jurisdicciones.

En esta fecha rigen las reglas del descanso dominical. Si una persona no trabaja, cobra el día normalmente. Si debe prestar tareas por la dinámica de su actividad, como puede ocurrir en salud, seguridad, transporte, gastronomía, estaciones de servicio o servicios esenciales, corresponde la liquidación especial prevista para los feriados nacionales.

Por eso, el jueves es el día más claro del calendario: hay feriado para todos los trabajadores alcanzados por la normativa nacional, más allá de que algunas actividades continúen con guardias o esquemas reducidos.

Viernes 10 de julio: quiénes descansan y quiénes no

La mayor confusión aparece con el viernes 10 de julio. No se trata de un feriado nacional tradicional, sino de un día no laborable con fines turísticos. En la práctica, esto significa que para muchas personas habrá descanso, pero para otras puede ser una jornada laboral común.

En la Administración Pública Nacional, bancos, seguros y actividades afines, el descanso tiene tratamiento obligatorio. En cambio, en actividades industriales, comerciales, gastronómicas, civiles y en buena parte del sector privado, el empleador puede decidir si se trabaja o no.

Si la empresa abre y convoca al personal, el trabajador debe concurrir y cobra el salario simple, sin el adicional del 100% que sí corresponde en un feriado nacional. Si la empresa decide no trabajar, el día se abona igual y no debería descontarse del salario mensual.

Bancos cerrados y operaciones digitales durante el fin de semana largo

Uno de los sectores donde el viernes 10 ya está definido es el bancario. El calendario de feriados bancarios del Banco Central incluye tanto el jueves 9 como el viernes 10 de julio. Por lo tanto, las sucursales no tendrán atención presencial y la actividad recién volverá el lunes 13.

De todos modos, durante esos días seguirán disponibles los canales digitales habituales: billeteras virtuales, home banking, banca móvil, pagos con tarjetas, transferencias y cajeros automáticos. La recomendación para quienes necesiten hacer trámites presenciales, retirar grandes sumas de efectivo o firmar documentación es anticiparse antes del cierre.

Qué pasa con escuelas, Provincia de Buenos Aires y CABA

Para las familias, el dato importante es no confundir este descanso con las vacaciones de invierno. En la Provincia de Buenos Aires, el calendario escolar oficial de la Dirección General de Cultura y Educación fija el receso invernal del 20 al 31 de julio, por lo que el fin de semana largo del 9 al 12 llega antes de las vacaciones.

El jueves 9 no hay actividad por tratarse de feriado nacional. Sobre el viernes 10, las escuelas y organismos educativos se ordenan según el calendario de cada jurisdicción y las comunicaciones institucionales. En establecimientos de gestión privada, jardines maternales o actividades extracurriculares, conviene revisar el aviso de cada institución, especialmente si funcionan con guardias o servicios especiales.

Qué conviene revisar antes del jueves

El fin de semana largo puede ser una oportunidad para viajar o descansar, pero también obliga a organizar trámites y pagos. Antes del jueves, conviene confirmar si el empleador dará libre el viernes 10, si el comercio o la oficina atenderá con horario reducido y si hay vencimientos que puedan quedar para el lunes 13.

La diferencia central es simple, aunque suele perderse entre anuncios y calendarios: el jueves 9 es feriado nacional; el viernes 10 es día no laborable turístico. Esa letra chica define quiénes tendrán cuatro días corridos de descanso y quiénes deberán mirar de cerca lo que resuelva su sector.