Megaoperativo policial en castelli y dolores: múltiples allanamientos y detenciones

Una importante serie de allanamientos se llevó a cabo durante la mañana de este lunes en las ciudades de Castelli y Dolores, en el marco de una investigación judicial vinculada a presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la información obtenida por Castelli Diario a través de fuentes consultadas, los procedimientos dejaron como saldo varios detenidos, mientras que las diligencias continuaban desarrollándose pasado el mediodía.

En total, se concretaron diez allanamientos, de los cuales nueve tuvieron lugar en Castelli y uno en la ciudad de Dolores, con un importante despliegue de fuerzas de seguridad.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y agentes de distintas dependencias policiales de la región. Todos ellos se concentraron durante las primeras horas de este lunes en las inmediaciones del Polideportivo Municipal de Lezama, desde donde partieron en forma simultánea hacia los distintos domicilios que eran objeto de las órdenes de allanamiento.

El despliegue llamó la atención debido a la cantidad de móviles y efectivos involucrados, quienes trabajaron de manera coordinada en cada uno de los puntos allanados.

Tras el desarrollo del operativo, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, destacó el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. “Estoy muy orgulloso del trabajo que realizan nuestras fuerzas de seguridad y quiero agradecer al Fiscal General Escoda y al Fiscal Scoccimarro”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó su expectativa respecto del avance de la causa judicial: “Espero que ahora caiga todo el peso de la ley sobre estos delincuentes que envenenan la salud de nuestro pueblo”.

La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descarta que en las próximas horas las autoridades judiciales y policiales brinden información oficial sobre los resultados de los allanamientos, las detenciones realizadas y los elementos secuestrados durante los procedimientos.

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