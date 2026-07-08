Aumento para estatales bonaerenses: los detalles de la oferta del 6,5% que analizan los gremios

Si sos trabajador de la administración pública provincial, el Gobierno bonaerense presentó una propuesta concreta de aumento salarial que los gremios ya se encuentran evaluando.
En una nueva reunión paritaria, las autoridades del Ministerio de Trabajo e integrantes del Ministerio de Economía se sentaron con los representantes sindicales para intentar cerrar un acuerdo.
A continuación, te detallamos el porcentaje exacto ofrecido por el Ejecutivo provincial, los meses que abarca y la postura de los sindicatos tras el encuentro.
Paritaria de estatales bonaerenses: la Provincia mejoró la oferta y ahora la decisión queda en los gremios
Una propuesta de aumento en dos tramos
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofreció a los trabajadores estatales un incremento salarial del 6,5% dividido en dos meses.
Según la propuesta oficial, la suba se liquidará de manera escalonada: un 3,5% correspondiente a los sueldos de julio y el 3% restante para los haberes de agosto.
Este porcentaje toma como base de cálculo los salarios percibidos por los empleados públicos en el mes de junio de 2026.
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Los gremios evalúan la oferta en sus bases
Los representantes de los sindicatos mayoritarios del sector, como ATE, UPCN y los nucleados en la FEGEPPBA, asistieron a la sede del Ministerio de Trabajo.
Tras escuchar los números presentados por los funcionarios, los dirigentes gremiales decidieron llevar la propuesta a consideración de sus respectivas bases.
Se espera que cada organización analice el impacto en los diferentes escalafones y responda de manera oficial en las próximas horas.
El pedido sindical para no perder contra la inflación
Desde los sindicatos valoraron positivamente la convocatoria regular que mantiene la gestión provincial para discutir los ingresos del sector público.
No obstante, los gremios insistieron en la necesidad de que los sueldos no queden rezagados frente a la evolución de los precios de la canasta básica.
Por este motivo, se planteó la importancia de mantener mesas de revisión mensuales para monitorear el poder adquisitivo de los trabajadores.
Alcance de la negociación de la ley 10.430
La propuesta salarial unificada impactará de forma directa en un amplio sector de la planta estatal bonaerense:
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- Personal de la administración central amparado bajo el régimen de la ley 10.430.
- Trabajadores no docentes y auxiliares que se desempeñan en los establecimientos educativos de la provincia.
- Personal técnico y administrativo de los diferentes ministerios y organismos dependientes del Poder Ejecutivo.