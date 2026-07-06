Banco provincia lanzó un plan para regularizar deudas: tasas desde 31% y hasta 72 cuotas

Banco Provincia lanzó un plan para regularizar deudas que apunta a clientes con atrasos en préstamos personales, consumos de tarjeta y otros compromisos financieros con la entidad. La medida llega en un momento sensible para muchas familias bonaerenses: más endeudamiento, más uso de tarjeta para gastos corrientes y mayor dificultad para ponerse al día sin caer en una bola de intereses.

El programa se llama Ponete al día y fue presentado por la banca pública de la Provincia de Buenos Aires con una combinación de tasas más bajas, plazos de hasta 72 meses y condiciones diferenciadas según el nivel de atraso, los ingresos y el tipo de deuda. No se trata de una condonación automática, sino de una refinanciación para ordenar pagos vencidos y recuperar capacidad de cumplimiento.

Banco Provincia lanzó un plan para regularizar deudas: quiénes pueden acceder

Según informó la entidad, el beneficio está dirigido a personas que registraban deudas en mora al 31 de mayo de 2026. El foco principal está puesto en quienes cobran salarios, jubilaciones o pensiones en Banco Provincia, aunque las opciones especiales no se limitan únicamente a ese grupo.

La propuesta distingue entre mora temprana, cuando el atraso llega hasta 90 días, y mora avanzada, cuando supera ese plazo. Esa diferencia es clave porque define la tasa, el plazo y el tipo de evaluación que hará el banco antes de aprobar la refinanciación.

Desde Banco Provincia señalaron que el plan busca acompañar a los hogares que quedaron comprometidos por el aumento de la mora. El dato no aparece aislado: el último Informe sobre Bancos del BCRA marcó que en abril de 2026 la mora de las financiaciones a familias llegó al 12,1%, un nivel elevado para el sistema financiero.

Cómo son las tasas del plan Ponete al día

El nuevo esquema contempla tasas anuales que arrancan en 31% para casos específicos de sobreendeudamiento y llegan hasta el 50% para determinados clientes con mora temprana. El plazo máximo informado es de hasta 72 cuotas, es decir, seis años.

Para las personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, equivalentes a $1.470.000 según el parámetro usado por la entidad, la tasa prevista es del 39% anual. En ese caso, Banco Provincia estimó una cuota de $36.110 por cada $1.000.000 refinanciado a 72 meses.

Situación Condición principal Tasa anual Plazo Cuota estimada Mora temprana Hasta 90 días de atraso e ingresos de hasta 4 salarios mínimos 39% Hasta 72 meses $36.110 por cada $1.000.000 Mora temprana Trabajadores, jubilados o pensionados que cobran en Banco Provincia 50% Hasta 72 meses Según evaluación del banco Mora avanzada Más de 90 días y situación de sobreendeudamiento 31% Hasta 72 meses $30.732 por cada $1.000.000 Mora avanzada Sector público, haberes o beneficios previsionales en la entidad 32,5% Hasta 72 meses Según evaluación del banco Tarjetas Visa y Mastercard Atraso de hasta 70 días y deuda de hasta $10 millones 41% Hasta 60 meses $39.418 por cada $1.000.000

Qué pasa con las deudas de tarjeta de crédito

Uno de los puntos más buscados del programa es la refinanciación de consumos con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. Para esos casos, la entidad informó una línea específica con tasa del 41% anual, hasta 60 cuotas mensuales, siempre que el atraso no supere los 70 días y la deuda sea de hasta $10 millones.

El detalle más relevante es que la tarjeta puede seguir operativa por el margen disponible luego de concretar la refinanciación. Es decir, si el cliente tenía un límite de $2.000.000 y refinancia $500.000, el margen disponible pasaría a quedar en $1.500.000, de acuerdo con el ejemplo difundido por el banco.

Este punto puede ser importante para quienes usan la tarjeta como herramienta de pagos habituales, aunque conviene revisar el costo total, la cuota final y la capacidad real de pago antes de aceptar cualquier propuesta. Refinanciar permite ordenar la deuda, pero también extiende el compromiso durante varios meses.

Cómo pedir la refinanciación en Banco Provincia

Las personas interesadas pueden iniciar la gestión por distintos canales oficiales. Banco Provincia informó que la refinanciación puede tramitarse en sucursales de lunes a viernes, de 10 a 15, por la línea exclusiva 0810-222-6672 o a través del WhatsApp oficial 11-2821-6222.

Además, algunos clientes recibirán ofertas personalizadas dentro de BIP Home Banking y la app BIP Móvil. En esos casos, la propuesta puede aceptarse de manera digital, siempre que figure habilitada en el perfil del usuario.

Para quienes ya tienen deuda con atraso, la entidad también mantiene disponible el gestor extrajudicial de deudas con atraso, donde se solicitan datos personales, validación de identidad y vías de contacto. En esa página, Banco Provincia aclara que luego de cargar la información puede comunicarse dentro de los próximos días hábiles.

Qué mirar antes de aceptar el plan

Antes de avanzar, es recomendable revisar tres datos: monto total a refinanciar, cuota mensual final y plazo elegido. Una cuota más baja puede aliviar el mes a mes, pero si se extiende demasiado el plazo, el cliente queda atado durante más tiempo.

También conviene pedir claridad sobre si la propuesta incluye intereses punitorios acumulados, gastos administrativos, seguros u otros cargos. Banco Provincia publica información de tasas y condiciones en su sección de protección de usuarios de servicios financieros, donde se pueden consultar documentos vigentes de cartera de consumo y refinanciación.

El plan ya tuvo un fuerte movimiento dentro del banco: durante los primeros cinco meses de 2026, la entidad informó más de 66.000 acuerdos de recupero de deuda por un monto superior a $234.000 millones, un incremento del 157% frente al mismo período del año anterior.

La señal para los clientes es clara: quienes hayan acumulado atrasos tienen una ventana para ordenar su situación antes de que la mora avance. La clave será comparar la oferta, calcular si la cuota entra realmente en el presupuesto mensual y hacer la gestión únicamente por canales oficiales de Banco Provincia.