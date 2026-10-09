El banco nación otorgó 3 de cada 4 nuevos créditos hipotecarios en 2026

Si estás pensando en solicitar un crédito personal, financiar un proyecto o comprar tu casa, el panorama financiero acaba de dar un salto clave.

Un informe confirmó que la oferta de crédito para familias y Pymes registró un crecimiento sin precedentes durante los primeros nueve meses de 2026.

Crecimiento histórico de $6,3 billones en préstamos al sector privado

En el marco de su 135° aniversario, el Banco Nación (BNA) expandió su financiamiento en $6,3 billones, absorbiendo el 36,8% de todo el incremento del sistema financiero.

La cartera de la entidad estatal avanzó un 39,2% —frente al 15% registrado por la banca privada— alcanzando una participación de mercado total del 21,2%.

Disparada en el financiamiento para familias y empresas en 2026

Los créditos destinados a los hogares argentinos mostraron un ritmo de expansión muy por encima del promedio del mercado.

Segmento personas: Las financiaciones familiares (sin contar tarjetas de crédito) crecieron un 55,1% en lo que va del año.

Las financiaciones familiares (sin contar tarjetas de crédito) crecieron un en lo que va del año. Banca Empresas: La cartera productiva en pesos aumentó un 30,5% , apuntalando al sector productivo.

La cartera productiva en pesos aumentó un , apuntalando al sector productivo. Préstamos en dólares: Tuvieron un incremento del 40,2% impulsados por la estabilidad cambiaria.

Dominio en el crédito hipotecario para la vivienda

En el área de acceso a la vivienda propia, el BNA alcanzó un saldo promedio de $4 billones a septiembre de 2026, lo que representa una suba del 71,7% desde diciembre.

Este desempeño implica que el banco otorgó 3 de cada 4 pesos del nuevo crédito hipotecario nacional, explicando el 73,4% del crecimiento total del sector.

Nuevo programa de $2 billones para impulsar el sueño de la casa propia

Para fortalecer las líneas de financiamiento de largo plazo ajustables por inflación, se lanzó el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario.

A través de este mecanismo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) inyectará hasta $2 billones en las entidades financieras para garantizar liquidez y abaratar el acceso a la vivienda.