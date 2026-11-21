El dólar oficial aceleró su ritmo de suba en noviembre y cerró este viernes 20 en un máximo de $1.600 en las pantallas del Banco Nación.

A falta de una semana para terminar el mes, la cotización minorista ya acumula un avance del 2,8%, superando ampliamente el ritmo de los tres meses previos. A continuación, repasamos los números clave, los motivos detrás de este giro y cómo interviene el Banco Central.

Cuánto subió el dólar oficial en noviembre frente a los meses anteriores

El salto reciente marca un cambio claro respecto de la estabilidad que el equipo económico había sostenido durante el segundo semestre:

Cotización de cierre (20 de noviembre): El dólar mayorista finalizó la semana en $1.580 , mientras que el minorista alcanzó los $1.600 en el Banco Nación.

El dólar mayorista finalizó la semana en , mientras que el minorista alcanzó los en el Banco Nación. Aceleración mensual: El 2,8% acumulado en noviembre deja atrás las subas de agosto (1,41%), septiembre (0,53%) y octubre (1,31%), ubicándose apenas por debajo del pico de junio (+5,16%).

Los tres factores que presionan al tipo de cambio

Según coinciden consultoras y economistas del mercado, la suba de la brecha cambiaria a máximos del último año obligó al Gobierno a “aflojar” el control sobre el oficial por tres frentes simultáneos:

Frente externo adverso: La fuerte depreciación del real brasileño , la suba de tasas internacionales, la baja en el precio de las materias primas y un dólar global en máximos de 19 meses .

La fuerte depreciación del , la suba de tasas internacionales, la baja en el precio de las materias primas y un dólar global en máximos de . Incertidumbre por la deuda: Las dudas del mercado sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos de deuda y el impacto que tendría usar reservas del Banco Central (BCRA), lo que también empujó al riesgo país por encima de los 1.000 puntos .

Las dudas del mercado sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos de deuda y el impacto que tendría usar reservas del Banco Central (BCRA), lo que también empujó al . Atraso cambiario y actividad: En un contexto de recesión local, sostener un dólar oficial creciendo por debajo de la inflación se volvió cada vez más costoso para las arcas públicas.

Cómo interviene el Banco Central para evitar saltos bruscos

Aunque convalidó un deslizamiento mayor, el equipo económico busca administrar la suba para evitar una corrida o saltos repentinos en los precios.

De acuerdo con reportes de sociedades de bolsa, el oficialismo amortiguó la presión mediante ventas de bonos dólar linked y operaciones en el mercado de futuros, logrando que la variación siga siendo más moderada que la de otras monedas de la región como el real o el peso mexicano.

El fin del “corredor del 1%” y la compra de reservas del BCRA

En los últimos meses, el Banco Central venía administrando el tipo de cambio dentro de un corredor que se ajustaba al 1% mensual, comprando divisas en el piso y frenando en el techo.

Sin embargo, los analistas advierten que ese esquema quedó atrás: esta semana el dólar se mantuvo por encima del techo implícito y, aun así, el BCRA siguió comprando. La entidad conducida por Santiago Bausili captó US$ 121 millones en la semana y suma US$ 344 millones en noviembre para reforzar su liquidez frente a los próximos vencimientos.