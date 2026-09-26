El ejército argentino prepara un lanzamiento inédito con spacex: será en octubre y hay un objetivo clave

El Ejército Argentino se prepara para dar un paso inédito en su historia tecnológica: durante octubre está previsto el lanzamiento de su primer nanosatélite, desarrollado junto al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

El dispositivo se llama Evaluador Tecnológico NanoSat (ETNS) y viajará desde California a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Su misión no será simplemente permanecer en órbita: servirá para comprobar si distintas tecnologías desarrolladas en el país funcionan correctamente en condiciones espaciales reales.

Qué es el ETNS y para qué servirá

El ETNS es una plataforma del tipo CubeSat diseñada como demostrador tecnológico. Su principal función será probar sistemas que más adelante podrían incorporarse a proyectos espaciales de mayor complejidad.

Entre las tecnologías que se evaluarán aparecen sistemas de navegación, comunicaciones, suministro de energía, control de orientación y distintos componentes electrónicos.

CITEDEF confirmó oficialmente que trabaja en el primer nanosatélite del Ejército Argentino dentro del programa satelital del Ministerio de Defensa. El proyecto también fue presentado en el Congreso Argentino de Tecnología Espacial. La información institucional puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno nacional.

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Cómo será el lanzamiento con SpaceX

La puesta en órbita está prevista para fines de octubre de 2026 desde California, Estados Unidos, a bordo de un Falcon 9 de SpaceX.

El nanosatélite viajará como una de las cargas de una misión compartida del programa de lanzamientos para pequeños satélites de la compañía estadounidense.

La fecha exacta puede modificarse por cuestiones técnicas, meteorológicas o de programación, algo habitual en la industria espacial.

Por qué el proyecto es importante para el Ejército

El objetivo central no es contar inmediatamente con un satélite operativo de observación militar. La apuesta pasa por adquirir experiencia para diseñar, construir, integrar y operar tecnología espacial propia.

Si las pruebas son exitosas, el conocimiento obtenido podría aplicarse más adelante a sistemas de comunicaciones, transmisión de datos, observación, sensores y otras capacidades de uso militar y también dual.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2016, atravesó una interrupción durante la pandemia y luego retomó su etapa de integración y ensayos hasta llegar a la fase actual.

Qué viene después del lanzamiento

Una vez en órbita comenzará la etapa más delicada: establecer comunicación con el nanosatélite, verificar su estado y evaluar el funcionamiento de cada sistema.

La misión contará además con infraestructura terrestre destinada a recibir telemetría y enviar comandos.

Para Argentina, el ETNS representa sobre todo una prueba de capacidades. Si cumple sus objetivos, podrá convertirse en el punto de partida de desarrollos espaciales más ambiciosos para las Fuerzas Armadas.

El interés por este tipo de sistemas creció con fuerza durante los últimos años. También puede verse en la expansión de servicios como Starlink y otros proyectos de internet satelital que avanzan en Argentina.