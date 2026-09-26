Modo se alió con openai para permitir compras y pagos con inteligencia artificial desde chatgpt

Las compras por internet están a punto de transformarse por completo con la llegada de una tecnología inédita al país. La billetera virtual de los bancos presentó una herramienta que permite buscar, elegir y pagar productos dentro de un chat interactivo, marcando un hito en la competencia del comercio electrónico nacional.

La alianza con OpenAI y el debut del Comercio Agéntico

MODO se transformó en la primera empresa de América Latina en implementar el Comercio Agéntico Abierto junto a OpenAI.

La función opera mediante un plug-in integrado en ChatGPT que busca productos, compara precios y evalúa beneficios vigentes.

El proceso permite completar la operación de punta a punta dentro de la misma conversación, ofreciendo un flujo de compra directo.

Paso a paso: cómo se realiza el pago y la entrega

Al seleccionar el artículo deseado, el asistente virtual solicita una casilla de correo para vincular los datos del cliente guardados en la tienda.

Una vez confirmada la dirección de envío y el monto, la pantalla genera un código QR en versión web o redirige a la App de MODO en celulares.

Toda la validación de la transacción se realiza bajo el respaldo y la seguridad del sistema financiero regulado por la billetera bancaria.

La primera cadena adherida y la expansión del catálogo

La primera tienda disponible para operar bajo este nuevo sistema de compras con inteligencia artificial es la cadena Frávega.

Desde la entidad confirmaron que irán incorporando nuevos comercios y rubros de forma gradual para consolidar el catálogo.

La herramienta se suma a la función lanzada en marzo de 2026, que ya permitía consultar promociones bancarias en tiempo real.

La estrategia para competir directamente en el comercio digital

El movimiento busca retener a los usuarios dentro del ecosistema bancario frente al liderazgo de plataformas como Mercado Libre.

La medida se da tras los reclamos presentados por la billetera en 2024 ante Defensa de la Competencia por las restricciones de cobro en plataformas cerradas.

Con este avance, los bancos buscan simplificar el e-commerce reduciendo los pasos necesarios para concretar una operación comercial.