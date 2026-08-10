Starlink en el celular: cómo funciona, qué teléfonos sirve y cuándo podrá usarse en Argentina

Starlink en el celular dejó de ser solamente una promesa tecnológica. SpaceX ya conecta teléfonos convencionales directamente con sus satélites en distintos países y, durante 2026, aceleró sus planes para convertir esa tecnología en una alternativa cada vez más parecida a una red móvil tradicional.

La novedad genera especial interés en Argentina por una razón concreta: permitiría tener señal en rutas, campos, zonas serranas, áreas rurales y otros lugares donde actualmente aparece el conocido mensaje de sin servicio. Sin embargo, hay diferencias importantes entre el Starlink que se instala en una vivienda y el sistema que conecta directamente un smartphone.

Cómo funciona Starlink en el celular sin una antena

La tecnología se conoce como Starlink Mobile o Direct to Cell. Los satélites incorporan equipamiento que funciona, en términos simplificados, como una torre de telefonía móvil ubicada en el espacio.

De esta manera, un teléfono LTE puede comunicarse directamente con el satélite cuando pierde la cobertura terrestre. Según la información oficial de Starlink Mobile, el sistema está pensado para funcionar con celulares existentes y no necesita una antena Starlink, un dispositivo satelital separado ni una aplicación especial para establecer la conexión.

La condición más importante es tener una vista suficientemente despejada del cielo. Edificios, techos, árboles densos, montañas o determinados obstáculos pueden dificultar el enlace, por lo que la mayor ventaja aparece precisamente en espacios abiertos y alejados de las redes convencionales.

Qué se puede hacer actualmente con Starlink desde un teléfono

Las prestaciones evolucionaron rápidamente. Starlink informa que su red móvil ya transporta millones de mensajes y que los datos pueden utilizarse actualmente en más de 40 aplicaciones y más de 100 dispositivos compatibles en los mercados donde el servicio fue habilitado.

Entre las posibilidades actuales se encuentran mensajería y determinadas aplicaciones de datos. La voz también puede funcionar mediante aplicaciones, mientras que las llamadas telefónicas nativas forman parte de la siguiente etapa de desarrollo.

Esto significa que no debe imaginarse todavía al Direct to Cell actual como una conexión de fibra óptica llegada desde el espacio. Su principal función es cubrir los lugares donde desaparece la señal celular terrestre, manteniendo comunicaciones esenciales y acceso a determinadas herramientas.

¿Cualquier celular puede conectarse a Starlink?

Una de las características más interesantes es que la tecnología fue diseñada para aprovechar teléfonos LTE ya existentes. SpaceX sostiene que no son necesarios cambios especiales de hardware o firmware en el concepto general del servicio.

Sin embargo, que un celular tenga 4G no significa automáticamente que pueda utilizar Starlink en cualquier país. También debe ser compatible con las bandas utilizadas por el operador y, fundamentalmente, la compañía telefónica debe tener habilitado el servicio satelital.

Por ese motivo, las listas cerradas que circulan en Internet asegurando que únicamente determinados iPhone, Samsung, Motorola o Xiaomi pueden utilizar Starlink pueden resultar engañosas. La compatibilidad real depende del modelo, las frecuencias disponibles, el software y el operador asociado en cada mercado.

Starlink en el celular en Argentina: qué pasa actualmente

Aquí aparece el dato clave para los usuarios argentinos. Al 10 de agosto de 2026 Starlink no incluye a ninguna operadora de telefonía móvil argentina dentro de su listado oficial de socios de Starlink Mobile.

La empresa sí menciona acuerdos con T-Mobile en Estados Unidos, operadoras de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón y Europa, además de Entel en Chile y Perú, entre numerosos mercados.

Por lo tanto, tener contratado Starlink Residencial en Argentina no habilita automáticamente la conexión satelital del celular. Son dos servicios diferentes. Tampoco alcanza con comprar un teléfono compatible: para utilizar Direct to Cell comercialmente en el país será necesario que exista un acuerdo con una operadora móvil y las correspondientes habilitaciones.

¿Cuánto costará Starlink para celulares?

Por ahora no existe un precio oficial para Starlink Mobile en Argentina. Tampoco hay un plan argentino independiente que pueda contratarse directamente para transformar cualquier línea de Personal, Movistar o Claro en una línea satelital.

El modelo que utiliza SpaceX en distintos mercados consiste en trabajar junto con compañías de telefonía, de forma similar al roaming. Por eso el costo puede variar: una operadora podría incorporarlo dentro de determinados abonos, ofrecerlo como adicional o cobrar diferentes niveles de servicio.

Conviene entonces desconfiar de publicaciones que anuncien un supuesto Starlink gratis para todos los celulares argentinos sin especificar operador, condiciones y lanzamiento comercial.

La próxima generación promete Internet mucho más rápido

SpaceX ya trabaja en una evolución importante. Los futuros satélites Starlink Mobile V2 tendrán aproximadamente 20 veces más capacidad que la primera generación, de acuerdo con la compañía.

El objetivo es que en la mayoría de los entornos puedan brindar una experiencia celular 5G comparable con una red terrestre, incluyendo navegación de alta velocidad, videollamadas, streaming, podcasts y trabajo remoto.

El movimiento va incluso más allá. A comienzos de agosto, SpaceX confirmó sus planes de ampliar Starlink hacia un servicio móvil más completo y construir también infraestructura terrestre. La compañía adquirió espectro inalámbrico de EchoStar y anticipó una estrategia para competir de manera mucho más directa dentro del negocio de las telecomunicaciones.

Para qué puede servir Starlink en el celular en Argentina

La utilidad potencial es especialmente grande en un territorio extenso como el argentino. La cobertura satelital podría complementar las redes existentes en kilómetros de rutas, establecimientos rurales, zonas de montaña, regiones patagónicas y sectores con poca densidad de población.

También podría convertirse en una herramienta relevante frente a emergencias, temporales o interrupciones de infraestructura. La tecnología ya fue utilizada en otros países para enviar mensajes y alertas en lugares sin cobertura terrestre.

El salto tecnológico, entonces, ya está ocurriendo. Para los usuarios argentinos queda pendiente el paso decisivo: qué operadora local cerrará un acuerdo con Starlink Mobile, cuándo comenzará el servicio y cuánto costará. Hasta que eso ocurra, el Starlink disponible para contratar en Argentina continúa siendo el servicio que utiliza su propio equipo y antena, mientras que la conexión directa del celular depende de una futura habilitación comercial.