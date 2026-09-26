Dánica confirmó el cierre definitivo de su planta: qué va a pasar con los trabajadores y sus indemnizaciones

El cartel pegado en la puerta de entrada tomó por sorpresa a los operarios del turno mañana: la emblemática firma Dánica anunció el cese total de sus operaciones industriales. Si querés saber qué va a pasar con las indemnizaciones y los puestos de trabajo, acá te contamos todos los detalles confirmados.

La decisión fue adoptada por Dorada S.A. (perteneciente al Grupo Beltrán) y pone fecha límite de producción para el próximo 30 de septiembre, afectando de manera directa al personal que aún cumplía tareas en el establecimiento.

El motivo del cierre definitivo y la fecha límite

La empresa justificó la medida aduciendo un agotamiento de las instancias económicas y operativas para sostener el establecimiento. Tras varios intentos por mejorar la competitividad, se confirmó que la planta dejará de funcionar formalmente al finalizar el mes.

Desde la compañía aseguraron que se están realizando los trámites correspondientes para abonar las indemnizaciones al 100% según la Ley de Contrato de Trabajo, manteniendo la liquidación de haberes hasta el 30 de septiembre.

La situación de los trabajadores y el reclamo gremial

Actualmente son alrededor de 30 empleados los que se encuentran sin acceso a la planta desde el anuncio. Frente a esta situación, el personal montó una carpa de protesta en el ingreso y mantiene un acampe por turnos a la espera de respuestas formales.

Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA) presentó una denuncia formal y solicitó una audiencia urgente ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para intentar resguardar las fuentes laborales, ya que los trabajadores aún no recibieron telegramas de despido.

Los antecedentes de una crisis que lleva años

No es la primera vez que la planta atraviesa un escenario de esta magnitud. En abril de 2020 la empresa intentó un primer cierre argumentando costos salariales elevados, medida que se revirtió a los pocos días tras un acuerdo gubernamental.

Posteriormente, a fines de 2024, la firma volvió a paralizar la producción y reabrió recién en febrero de 2025 bajo un esquema operativo reducido. En aquel momento, la nómina original de 150 trabajadores sufrió un drástico achique mediante retiros voluntarios y reestructuraciones.

De hito industrial a un traslado de operaciones

Fundada a fines de la década de 1930 por el inmigrante danés Christian Boll, la marca hizo historia en 1963 al lanzar las primeras margarinas de origen vegetal y quedar grabada en la cultura popular argentina con sus icónicas campañas publicitarias.

Tras haber pasado por firmas internacionales como la brasileña BRF en 2011, la marca fue adquirida en 2018 por el Grupo Beltrán. A diferencia de la histórica sede bonaerense, la corporación continuará con la producción de margarinas y aderezos en su planta ubicada en el Parque Industrial Ferreyra, en la provincia de Córdoba.