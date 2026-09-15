Docentes bonaerenses: el fudb pidió reabrir la paritaria en septiembre y crece la expectativa por una nueva oferta

La discusión salarial de la docencia bonaerense volvió a moverse en las últimas horas. Después del último acuerdo firmado durante el invierno, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense dieron un nuevo paso y pidieron formalmente que la negociación se reactive otra vez durante septiembre.

El planteo no se limita únicamente al salario. La nota presentada al Gobierno provincial reabre la expectativa sobre varios temas que siguen en agenda para miles de trabajadores de la educación, desde el poder adquisitivo hasta cuestiones previsionales, de salud y condiciones laborales.

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Docentes bonaerenses: el FUDB pidió reabrir la paritaria en septiembre

Según informó oficialmente SUTEBA, el Frente de Unidad Docente Bonaerense presentó el jueves 10 de septiembre una nota ante el Gobierno provincial para solicitar la reapertura de la paritaria docente durante este mes.

La presentación fue realizada por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA. En el texto, los gremios plantearon la necesidad de sostener el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación y, además, incorporaron otros reclamos sectoriales.

Revisión salarial para retomar la discusión durante septiembre.

para retomar la discusión durante septiembre. Impacto de la baja de la natalidad en la matrícula escolar y posibles líneas de acción.

en la matrícula escolar y posibles líneas de acción. Régimen Académico .

. Titularizaciones en Educación Agraria .

. Licencias médicas .

. Defensa del IPS .

. Prestaciones de IOMA .

. Transformar en acuerdo paritario el Convenio Colectivo de Trabajo.

Mientras se espera una nueva convocatoria, el último acuerdo vigente fue del 7% escalonado en julio y agosto.

Qué aumento tienen hoy los docentes bonaerenses

La base vigente por ahora sigue siendo la del último acuerdo salarial informado por la Provincia. El 8 de julio, el Ministerio de Economía bonaerense comunicó que se alcanzó un aumento del 7% escalonado para docentes y personal alcanzado por la Ley 10.430, dividido en 5% en julio y 2% en agosto, calculado sobre los salarios de junio.

De acuerdo con la información oficial publicada por la Provincia, ese entendimiento también incluyó avances no salariales para la docencia. Entre ellos, una adenda al acuerdo de prevención, erradicación, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes, además de una campaña específica bajo el lema “Cuidemos a quienes enseñan”.

Tramo acordado Aplicación Base de cálculo 5% Julio 2026 Salarios de junio 2% Agosto 2026 Salarios de junio Total Julio + agosto 7%

Por qué vuelve a tomar fuerza la negociación

El pedido del FUDB aparece en un contexto en el que muchos trabajadores esperan una nueva instancia de revisión para no perder frente a la inflación. Como suele ocurrir en la Provincia de Buenos Aires, la paritaria docente no se agota en una sola firma anual, sino que se va monitoreando y puede reabrirse en distintos momentos del calendario.

La importancia de esta nueva solicitud es que deja abierta la puerta para una futura convocatoria oficial. Por ahora, lo que existe es el pedido formal del frente gremial y el último acuerdo que ya quedó incorporado en los salarios de julio y agosto.

Qué puede mirar un docente mientras espera novedades

Mientras no haya una nueva oferta oficial, los puntos más relevantes para seguir son:

Si el Gobierno provincial convoca a una nueva reunión paritaria .

. Si aparece una nueva propuesta salarial para los próximos meses.

para los próximos meses. Qué pasa con IOMA e IPS , dos temas expresamente incluidos por los gremios.

, dos temas expresamente incluidos por los gremios. Si avanzan titularizaciones y cambios en licencias, que también forman parte del reclamo.

Ver también: Policía bonaerense: qué aumento sigue impactando en septiembre y qué pasa con las asignaciones familiares.

Qué se sabe hoy sobre la próxima paritaria docente

Hasta el momento, la novedad concreta es que el FUDB solicitó formalmente la reapertura de la paritaria docente en septiembre. El último acuerdo salarial vigente sigue siendo el del 7% escalonado en julio y agosto, pero ahora la atención vuelve a centrarse en si la Provincia decidirá convocar o no a una nueva mesa de negociación.

Para la docencia bonaerense, septiembre vuelve así a quedar marcado como un mes clave: no solo por el salario, sino también por el conjunto de temas laborales y previsionales que los gremios pusieron nuevamente sobre la mesa.