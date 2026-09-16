Auxiliares bonaerenses: qué aumento sigue vigente en septiembre y qué novedades siguen abiertas

Para miles de auxiliares de la educación bonaerense, septiembre arrancó con una pregunta repetida: qué aumento sigue vigente después del último acuerdo y si la discusión salarial volverá a moverse en las próximas semanas. El interés creció especialmente porque el personal no docente forma parte del día a día escolar y también viene siguiendo de cerca cada novedad de la Provincia.

En este momento, el dato más importante es que los auxiliares continúan alcanzados por el acuerdo salarial de julio y agosto para el personal comprendido en la Ley 10.430. Pero además del salario, el entendimiento abrió otros temas que todavía siguen en desarrollo.

Ver también: Docentes bonaerenses: el FUDB pidió reabrir la paritaria en septiembre y crece la expectativa por una nueva oferta.

Auxiliares bonaerenses: qué aumento sigue vigente en septiembre

El Gobierno bonaerense informó el 8 de julio que alcanzó un acuerdo con los gremios docentes y de la Ley 10.430 para otorgar un aumento salarial del 7% escalonado. Esa suba se distribuyó en dos tramos:

5% en julio .

. 2% en agosto.

Ambos porcentajes se calcularon sobre los salarios de junio. Ese es el marco salarial que sigue vigente hoy para los auxiliares bonaerenses comprendidos en el régimen provincial.

Tramo Mes de aplicación Base 5% Julio 2026 Haberes de junio 2% Agosto 2026 Haberes de junio Total Julio + agosto 7%

Qué otras novedades incluyó el acuerdo para la Ley 10.430

La Provincia también informó que el acuerdo no quedó limitado a la actualización salarial. En el caso de la Ley 10.430, el entendimiento contempló el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, además de cambios en los procesos de selección para cargos jerárquicos.

Además, se anunció la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de temas como los convenios colectivos de trabajo y la carrera administrativa. Para muchos auxiliares, estos puntos resultan tan importantes como el propio aumento porque impactan en la estabilidad y en la proyección laboral.

Qué puede pasar ahora con la negociación

El escenario sigue abierto. Aunque por ahora no hay una nueva oferta oficial para los auxiliares, la dinámica de las paritarias bonaerenses suele incluir revisiones periódicas. Por eso, muchos trabajadores siguen de cerca cualquier convocatoria que pueda producirse durante septiembre.

En paralelo, el reclamo docente por una nueva reapertura paritaria también vuelve a poner el foco sobre otros sectores estatales alcanzados por acuerdos similares. Eso hace que la agenda salarial provincial siga muy observada.

Lo que ya está firme: el 7% escalonado de julio y agosto.

el 7% escalonado de julio y agosto. Lo que sigue en carpeta: planta permanente, carrera administrativa y eventuales nuevas revisiones salariales.

Ver también: Policía bonaerense: qué aumento sigue impactando en septiembre y qué pasa con las asignaciones familiares.

Qué conviene revisar en septiembre

Para un auxiliar bonaerense, este mes tiene tres puntos centrales: el salario ya recompuesto con el acuerdo de julio y agosto, las escalas actualizadas de la Ley 10.430 y cualquier novedad que surja en torno a una nueva discusión salarial o a las mesas técnicas abiertas.

Mientras no aparezca una nueva oferta formal, ese sigue siendo el mapa actual para uno de los sectores más importantes dentro del funcionamiento cotidiano de las escuelas bonaerenses.