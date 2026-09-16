Policía bonaerense: qué aumento hay en septiembre 2026 y qué pasa con las asignaciones familiares

El aumento anunciado meses atrás para la Policía bonaerense sigue teniendo impacto directo sobre los haberes que perciben los efectivos en este tramo del año. Pero junto con la suba salarial apareció otro dato que también generó atención dentro del sector: la actualización de las asignaciones familiares.

En un escenario de alta sensibilidad por el bolsillo, la combinación entre sueldo y adicionales familiares sigue siendo uno de los puntos más consultados. Por eso, muchos efectivos vuelven a repasar qué quedó firme tras el último anuncio oficial y cómo fue estructurado ese incremento.

Ver también: Docentes bonaerenses: el FUDB pidió reabrir la paritaria en septiembre y crece la expectativa por una nueva oferta.

Policía bonaerense: qué aumento salarial anunció la Provincia

El 13 de julio, el Gobierno bonaerense informó oficialmente un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad. La comunicación se realizó en una conferencia encabezada por los ministros Carlos Bianco y Pablo López.

Según precisó la Provincia, la suba se dividió en dos tramos:

5% en julio .

. 2% en agosto.

En ambos casos, el incremento se calculó respecto de los salarios percibidos en junio.

Concepto Detalle Aumento salarial 7% escalonado Primer tramo 5% en julio Segundo tramo 2% en agosto Base de cálculo Salarios de junio

Además del incremento salarial del 7%, la Provincia también informó una suba del 30% en las asignaciones familiares.

Qué pasó con las asignaciones familiares

Además del incremento salarial para los efectivos policiales, la Provincia informó que también se contempló una suba del 30% en las asignaciones familiares. Ese punto fue mencionado junto con la actualización de haberes y generó un interés especial entre quienes cobran adicionales por hijos u otras prestaciones familiares.

Para muchos trabajadores del sector, ese dato resulta clave porque no solo modifica el ingreso salarial directo, sino también una parte relevante de la ayuda mensual para sostener el presupuesto del hogar.

Por qué septiembre sigue siendo un mes muy observado

Aunque el anuncio fue realizado en julio, su efecto continúa presente en septiembre porque el esquema salarial vigente para la Policía bonaerense sigue siendo el derivado de ese acuerdo. Hasta el momento, esa es la actualización oficial más reciente comunicada por la Provincia para las fuerzas de seguridad.

Eso hace que el seguimiento de eventuales nuevas novedades se mantenga muy activo, sobre todo en un contexto en el que otros sectores del Estado bonaerense también vuelven a plantear revisiones salariales.

Qué puede revisar un efectivo bonaerense

Para entender el escenario actual, conviene mirar cuatro puntos:

El 7% escalonado ya informado , con 5% en julio y 2% en agosto.

, con 5% en julio y 2% en agosto. La base de cálculo , que fue el salario de junio.

, que fue el salario de junio. La suba del 30% en asignaciones familiares .

. Las futuras comunicaciones oficiales, por si hubiera nuevas actualizaciones.

En la práctica, eso significa que septiembre encuentra a los efectivos con el último aumento ya incorporado y con expectativa sobre cualquier definición que pueda aparecer más adelante.

Ver también: Auxiliares bonaerenses: qué aumento sigue vigente en septiembre y qué novedades siguen abiertas.

Qué se sabe hoy sobre los haberes de la Policía bonaerense

La novedad oficial vigente sigue siendo el aumento del 7% escalonado anunciado por la Provincia para las fuerzas de seguridad, junto con el 30% de incremento en las asignaciones familiares. Hasta ahora, ese es el marco que ordena la situación salarial del sector.

Por eso, mientras no se informe una nueva actualización, el foco sigue puesto en cómo impacta ese esquema sobre los haberes actuales y en la posibilidad de futuras definiciones para uno de los sectores más sensibles del Estado bonaerense.