Bono de $50. 000 para fuerzas de seguridad: quiénes lo cobran y cuándo se paga

El bono de $50.000 para fuerzas de seguridad generó expectativa entre policías, penitenciarios, militares y agentes de distintas jurisdicciones. Sin embargo, la medida contiene una letra chica que resulta decisiva para saber quiénes encontrarán el adicional en su próxima liquidación.

La confusión surgió porque las normas abarcan distintas áreas del Estado y utilizan denominaciones que pueden prestarse a interpretaciones amplias. El alcance, en realidad, depende de la fuerza, la situación de revista y la jurisdicción a la que pertenece cada agente.

Los detalles quedaron establecidos en dos decretos publicados este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial. Allí también se definieron las condiciones del pago, su carácter excepcional y los sectores que no fueron incorporados.

Bono de $50.000 para fuerzas de seguridad: qué agentes fueron incluidos

El Gobierno nacional dispuso que la suma alcance al personal en actividad de las fuerzas federales. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 696/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el texto oficial, cobrarán el adicional los integrantes de los siguientes organismos:

Gendarmería Nacional Argentina: personal con estado militar de gendarme en actividad y alumnos.

personal con estado militar de gendarme en actividad y alumnos. Prefectura Naval Argentina: personal con estado policial en actividad.

personal con estado policial en actividad. Policía Federal Argentina: personal en actividad.

personal en actividad. Policía de Seguridad Aeroportuaria: personal con estado policial en actividad y alumnos.

personal con estado policial en actividad y alumnos. Servicio Penitenciario Federal: agentes con estado penitenciario en actividad y alumnos.

agentes con estado penitenciario en actividad y alumnos. Dirección Nacional de Inteligencia Criminal: personal en actividad.

La normativa no establece un trámite especial ni una inscripción para recibir el dinero. Al tratarse de personal identificado dentro de las estructuras alcanzadas, el monto será incorporado directamente a la liquidación salarial correspondiente.

El adicional también alcanza a personal de las Fuerzas Armadas

Una segunda norma amplió la medida al área de Defensa. El Decreto 695/2026 incluyó al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.

También quedaron comprendidos los agentes activos de la Policía de Establecimientos Navales y el personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la medida busca adecuar los ingresos y mantener una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación exigidas al personal.

Cuándo se paga el bono de $50.000

La suma será abonada con los haberes correspondientes a agosto de 2026. Los decretos no fijan un único día de depósito para todos los beneficiarios, por lo que la acreditación dependerá del cronograma salarial de cada fuerza u organismo.

El pago será efectuado por única vez y tendrá una percepción única por persona. Esto significa que no se repetirá en los meses siguientes ni podrá cobrarse dos veces en caso de que un agente mantenga algún vínculo con más de una dependencia alcanzada.

El monto establecido es de $50.000 brutos. Como fue definido como remunerativo, estará sujeto a los aportes y descuentos que correspondan, por lo que la cifra neta acreditada podría ser inferior.

Qué significa que sea remunerativo y no bonificable

El carácter remunerativo implica que el adicional integra la remuneración alcanzada por contribuciones y aportes previsionales. No se trata, por lo tanto, de un monto libre de descuentos.

Al mismo tiempo, es no bonificable: no se incorpora al salario básico ni se utiliza como base para calcular suplementos, compensaciones, antigüedad u otros adicionales. Tampoco representa un aumento permanente dentro de la escala salarial.

¿Lo cobran la Policía Bonaerense y las policías provinciales?

Uno de los puntos centrales de la letra chica es la jurisdicción. La medida fue dictada por el Gobierno nacional y solo menciona a fuerzas federales, organismos nacionales y personal del área de Defensa.

Por ese motivo, el bono no alcanza a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al Servicio Penitenciario Bonaerense ni a las policías de las demás provincias. Tampoco incluye a la Policía de la Ciudad de CABA.

Para que esos agentes reciban una suma similar sería necesaria una decisión específica del gobierno provincial o porteño correspondiente. Hasta el momento, los decretos nacionales no establecen transferencias ni adhesiones automáticas para las jurisdicciones locales.

¿Cobran los retirados, jubilados y pensionados?

Las normas mencionan expresamente al personal en actividad y, en determinados casos, a quienes revisten como alumnos. Los retirados, jubilados y pensionados no aparecen incluidos entre los beneficiarios del refuerzo extraordinario.

La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público quedó facultada para emitir aclaraciones complementarias. No obstante, el texto vigente limita el pago al personal detallado en los decretos y a la liquidación de agosto de 2026.