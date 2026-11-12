Aumenta el DNI: los valores confirmados del RENAPER para el trámite común, exprés y al instante

El Gobierno nacional oficializó un nuevo cuadro tarifario para el Documento Nacional de Identidad (DNI) que modifica los valores actuales e introduce un mecanismo de actualización periódica.

Mediante la Resolución 151/2026, publicada este miércoles 11 de noviembre de 2026, se estableció que el DNI común pasará a costar $20.000. El nuevo esquema entrará en vigencia diez días después de su publicación oficial.

Cuánto costará el DNI común y sus actualizaciones obligatorias

El nuevo cuadro arancelario unifica en $20.000 el valor para las gestiones habituales de ciudadanos argentinos. Este importe aplica a las siguientes tramitaciones:

Actualizaciones obligatorias: Tanto la correspondiente al tramo de 5 a 8 años como la de los 14 años .

Tanto la correspondiente al tramo de como la de los . Nuevos ejemplares: Por robo, extravío, deterioro o vencimiento.

Por robo, extravío, deterioro o vencimiento. Modificaciones: Cambios de domicilio y rectificaciones de datos que requieran la emisión de un nuevo plástico.

Tarifas para los trámites urgentes: exprés, 24 horas y al instante

Para quienes necesiten obtener su documentación en plazos acotados antes de un viaje o gestión urgente, el RENAPER fijó los siguientes aranceles diferenciados:

DNI exprés: tendrá un costo de $52.000 .

tendrá un costo de . DNI en 24 horas hábiles: pasará a valer $82.000 (el retiro se realiza exclusivamente en la oficina donde se inició el trámite).

pasará a valer (el retiro se realiza exclusivamente en la oficina donde se inició el trámite). DNI al instante: ascenderá a $114.000, disponible únicamente en las sedes habilitadas para este servicio.

Valores para extranjeros y qué trámites siguen siendo gratuitos

La normativa también actualiza los montos para ciudadanos extranjeros y ratifica las exenciones de pago vigentes por ley:

DNI para extranjeros: costará $40.000 tanto para la primera identificación como para las actualizaciones (5 a 8 años y 14 años) y emisión de nuevos ejemplares.

costará tanto para la primera identificación como para las actualizaciones (5 a 8 años y 14 años) y emisión de nuevos ejemplares. Trámites sin cargo: se mantiene 100% gratuito el primer DNI para recién nacidos de hasta seis meses en territorio argentino (Ley 26.061).

se mantiene en territorio argentino (Ley 26.061). Rectificaciones sin emisión: tampoco tendrán costo las modificaciones de datos que no impliquen imprimir un documento nuevo.

Cómo funcionarán los aumentos automáticos cada seis meses

La principal novedad estructural es la creación de las Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor inicial se fijó en $1.000 por unidad.

A partir de ahora, el valor de la UAD se actualizará semestralmente tomando como referencia la inflación (IPC del INDEC), redondeando las tasas finales al múltiplo de $500 más cercano. Los cuadros vigentes podrán consultarse siempre en el portal oficial argentina.gob.ar.