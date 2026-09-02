WhatsApp lanza los nombres de usuario: la nueva función para chatear sin dar el número de teléfono

Por Denisse Helman
Whatsapp lanza los nombres de usuario: la nueva función para chatear sin dar el número de teléfono

Si alguna vez dudaste en darle tu número a un desconocido para iniciar un chat, la plataforma escuchó tu reclamo: Meta comenzó a desplegar los nombres de usuario precedidos por @.

Esta función permite que cualquier persona te contacte mediante una identidad única sin necesidad de exponer tu número telefónico.

Del número al @usuario: cómo funcionará la nueva identificación

WhatsApp mantendrá el número telefónico como requisito obligatorio para crear la cuenta, pero incorporará el username único precedido por @ como capa de privacidad.

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A diferencia del nombre de perfil habitual que puede repetirse (como “Juan González”), el identificador @usuario será exclusivo e irrepetible dentro de la plataforma.

Quienes ya tengan tu teléfono guardado lo seguirán viendo, pero los nuevos contactos y miembros de grupos masivos solo podrán identificarte mediante tu arroba.

Paso a paso: cómo reservar y configurar el identificador

El despliegue se realiza de forma progresiva. Una vez habilitada en la aplicación, la reserva se realiza siguiendo la ruta:

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  • WhatsApp → Ajustes/Configuración → Cuenta → Nombre de usuario.

El identificador podrá cambiarse o eliminarse en cualquier momento sin perder la cuenta.

En caso de borrarlo, la cuenta volverá a exhibir el número de teléfono a los usuarios que no lo tengan agendado.

Username key: la barrera de seguridad contra mensajes no deseados

Para evitar el spam de desconocidos, se implementó la username key o clave de nombre de usuario.

Al activarla, quien intente iniciar una conversación por primera vez mediante tu @usuario deberá ingresar un código clave de dos datos.

Esta restricción no aplicará para contactos que ya tengan tu número agendado, personas con las que ya abriste un chat o integrantes de grupos compartidos.

Uso corporativo y herramientas para empresas

La actualización contempla soluciones para comercios y la gestión de clientes sin revelar líneas privadas.

A través de los Business-Scoped User IDs (BSUID), las empresas e integraciones podrán gestionar perfiles en sistemas CRM.

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Esta herramienta beneficiará directamente la atención en tiendas online, agencias de marketing, campañas comerciales y medios de comunicación.

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