Día del niño 2026: la guía completa de descuentos de hasta 30% y hasta 24 cuotas banco por banco

Las entidades financieras pusieron en marcha promociones con hasta 30% de descuento y opciones de financiación que alcanzan las 24 cuotas sin interés en rubros como juguetería, indumentaria, tecnología y librerías.
Banco Nación y Banco Provincia: reintegros y cuotas en billeteras digitales
Las dos entidades públicas de mayor alcance desplegaron promociones orientadas al pago con aplicaciones móviles:
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- Banco Nación: del 10 al 16 de agosto otorga 25% de ahorro con un tope de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés pagando con BNA+MODO. Para su tienda virtual BNA+ la entidad ofreció hasta 24 cuotas sin interés.
- Banco Provincia: el viernes 14 y sábado 15 de agosto ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro y entre 4 o 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
- Ahorro extra en Provincia: pagando con Cuenta DNI mediante NFC en celulares Android se suma un 10% adicional, alcanzando un 30% de descuento final.
Banco Ciudad y Banco Macro: opciones en shoppings y cadenas
Las entidades cuentan con beneficios aplicables a cadenas comerciales de juguetes y tecnología:
- Banco Ciudad: del 10 al 12 de agosto brinda un 20% de descuento con un tope de $10.000 y hasta 10 cuotas sin interés pagando vía QR con Buepp o App Ciudad. En su Tienda Ciudad mantiene hasta 24 cuotas sin interés.
- Banco Macro: ofreció financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés y descuentos escalonados según la categoría del cliente (hasta 30% en Selecta).
- Gastronomía y cines en Macro: el domingo 16 de agosto habrá reintegros de hasta $30.000 en salidas pagando con MODO.
Galicia, BBVA e ICBC: beneficios sin tope e indumentaria
Las entidades privadas diseñaron esquemas centrados en marcas de indumentaria deportiva y librerías:
- Galicia: del 13 al 16 de agosto ofrece en indumentaria hasta 25% de ahorro con un tope de $50.000 y hasta 12 cuotas sin interés para la categoría Éminent. En jugueterías el descuento alcanza el 25% sin tope de reintegro.
- BBVA: otorga del 10 al 12 de agosto un 20% de reintegro sin tope y 6 cuotas sin interés en marcas deportivas y jugueterías adheridas abonando con MODO. En tecnología mantiene hasta 18 cuotas sin interés.
- ICBC: del 13 al 15 de agosto ofrece un 30% de ahorro con un tope de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
Santander y Carrefour Banco: cuotas semanales y promociones 2×1
Las opciones enfocadas en comercios específicos y supermercados se extienden a lo largo de todo el mes:
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- Santander: mediante el programa Sorpresa Santander otorga un 20% de ahorro sin tope y 6 cuotas sin interés en jugueterías Cebra todos los miércoles de agosto.
- Indumentaria en Santander: marcas como Mimo & Co. y Grisino cuentan con un 10% de descuento sin tope y hasta 6 cuotas sin interés los días miércoles pagando vía MODO.
- Carrefour Banco: ofrece un 80% de descuento en la segunda unidad o esquemas de 2×1 en juguetes y pelotas abonando con Tarjeta de Crédito o Cuenta Digital de la cadena.