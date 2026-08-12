Día del niño 2026: la guía completa de descuentos de hasta 30% y hasta 24 cuotas banco por banco

Las entidades financieras pusieron en marcha promociones con hasta 30% de descuento y opciones de financiación que alcanzan las 24 cuotas sin interés en rubros como juguetería, indumentaria, tecnología y librerías.

Banco Nación y Banco Provincia: reintegros y cuotas en billeteras digitales

Las dos entidades públicas de mayor alcance desplegaron promociones orientadas al pago con aplicaciones móviles:

Banco Nación: del 10 al 16 de agosto otorga 25% de ahorro con un tope de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés pagando con BNA+MODO. Para su tienda virtual BNA+ la entidad ofreció hasta 24 cuotas sin interés .

del 10 al 16 de agosto otorga por compra y pagando con BNA+MODO. Para su tienda virtual BNA+ la entidad ofreció . Banco Provincia: el viernes 14 y sábado 15 de agosto ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro y entre 4 o 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

el viernes 14 y sábado 15 de agosto ofrece un y entre con tarjetas de crédito. Ahorro extra en Provincia: pagando con Cuenta DNI mediante NFC en celulares Android se suma un 10% adicional, alcanzando un 30% de descuento final.

Banco Ciudad y Banco Macro: opciones en shoppings y cadenas

Las entidades cuentan con beneficios aplicables a cadenas comerciales de juguetes y tecnología:

Banco Ciudad: del 10 al 12 de agosto brinda un 20% de descuento con un tope de $10.000 y hasta 10 cuotas sin interés pagando vía QR con Buepp o App Ciudad. En su Tienda Ciudad mantiene hasta 24 cuotas sin interés .

del 10 al 12 de agosto brinda un y pagando vía QR con Buepp o App Ciudad. En su Tienda Ciudad mantiene . Banco Macro: ofreció financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés y descuentos escalonados según la categoría del cliente (hasta 30% en Selecta).

ofreció financiamiento de y descuentos escalonados según la categoría del cliente (hasta 30% en Selecta). Gastronomía y cines en Macro: el domingo 16 de agosto habrá reintegros de hasta $30.000 en salidas pagando con MODO.

Galicia, BBVA e ICBC: beneficios sin tope e indumentaria

Las entidades privadas diseñaron esquemas centrados en marcas de indumentaria deportiva y librerías:

Galicia: del 13 al 16 de agosto ofrece en indumentaria hasta 25% de ahorro con un tope de $50.000 y hasta 12 cuotas sin interés para la categoría Éminent. En jugueterías el descuento alcanza el 25% sin tope de reintegro .

del 13 al 16 de agosto ofrece en indumentaria y para la categoría Éminent. En jugueterías el descuento alcanza el . BBVA: otorga del 10 al 12 de agosto un 20% de reintegro sin tope y 6 cuotas sin interés en marcas deportivas y jugueterías adheridas abonando con MODO. En tecnología mantiene hasta 18 cuotas sin interés .

otorga del 10 al 12 de agosto un y en marcas deportivas y jugueterías adheridas abonando con MODO. En tecnología mantiene . ICBC: del 13 al 15 de agosto ofrece un 30% de ahorro con un tope de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Santander y Carrefour Banco: cuotas semanales y promociones 2×1

Las opciones enfocadas en comercios específicos y supermercados se extienden a lo largo de todo el mes: