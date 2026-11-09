Nafta: los descuentos de noviembre que podés aprovechar este lunes en estaciones

Los descuentos para cargar nafta y gasoil durante noviembre pueden cambiar mucho según la estación de servicio, la aplicación utilizada y el banco con el que se paga. Este lunes 9 de noviembre hay beneficios difundidos para distintas redes, pero no todos se aplican a cualquier combustible ni a cualquier tarjeta.

Para quienes circulan por la provincia de Buenos Aires, comparar el porcentaje no alcanza: el tope de reintegro y el medio de pago pueden determinar cuál es la alternativa más conveniente.

Qué descuentos se informaron para los lunes

Entre las promociones relevadas para noviembre se encuentra una propuesta de Axion para usuarios de su aplicación ON: 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium y Quantium Diesel, con topes mensuales que varían según la condición del usuario. La misma red informa un beneficio del 5% diario en nafta súper para cargas desde 25 litros, sujeto a las condiciones de su programa.

En YPF, se difundió un descuento del 10% todos los días para pagos con dinero en cuenta desde la aplicación de la petrolera, con un tope semanal de $5.000. No debe suponerse que ese beneficio se aplica automáticamente pagando con cualquier billetera o tarjeta fuera de la app.

También se comunicaron promociones bancarias para cargas en YPF. En el caso de Galicia, el esquema de los lunes informado para noviembre contempla 15% para clientes Éminent y 10% para otros clientes alcanzados, pagando mediante MODO, con topes diferenciados. La elegibilidad depende del paquete, la tarjeta y las condiciones vigentes.

Por qué importa más el tope que el porcentaje

Un descuento del 20% con un reintegro máximo de $5.000 deja de generar ahorro adicional una vez alcanzado ese límite. En cambio, una promoción de menor porcentaje puede resultar conveniente para una carga de mayor importe si su tope es más alto.

Por ejemplo, una carga de $40.000 con un beneficio del 10% representa $4.000 de ahorro, siempre que el usuario reúna los requisitos y no haya agotado el tope correspondiente. Es un ejemplo matemático, no una confirmación de reintegro para todas las estaciones.

Qué comprobar antes de pagar en el surtidor

Antes de cargar, conviene abrir la aplicación de la petrolera o del banco y revisar si la promoción exige una tarjeta específica, pago mediante QR o NFC, combustible premium, cantidad mínima de litros o adhesión de la estación.

Las promociones pueden tener exclusiones, cambios de vigencia y condiciones de acumulación. Por eso no corresponde sumar dos descuentos anunciados por separado sin verificar que sean compatibles. La consulta final debe hacerse en la web de YPF, la web de Axion y las aplicaciones oficiales de cada entidad antes de confirmar el pago.