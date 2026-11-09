Boleto estudiantil en Provincia: cómo acreditar los viajes en la SUBE en noviembre

En noviembre, cuando se acerca el cierre del ciclo lectivo, muchos estudiantes bonaerenses necesitan comprobar si tienen acreditado el Boleto Especial Educativo en la tarjeta SUBE. El procedimiento cambia según el nivel de estudios: no es igual renovar el beneficio escolar que acreditar las precargas de un alumno terciario o universitario.

Cómo acreditar los viajes para terciarios y universitarios

La información del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires indica que los estudiantes de nivel terciario y universitario pueden acreditar sus precargas mensuales mediante tres alternativas:

Una Terminal Automática SUBE .

. La función Carga a Bordo en un colectivo habilitado.

en un colectivo habilitado. Un teléfono con NFC y la aplicación SUBE.

La acreditación es necesaria para que la precarga disponible quede aplicada a la tarjeta. La posibilidad de utilizar cada método depende de la tecnología y los servicios habilitados.

Qué deben hacer los estudiantes de primaria y secundaria

Quienes ya están inscriptos en el beneficio y cursan nivel inicial, primario o secundario pueden renovar la habilitación apoyando su tarjeta en una Terminal Automática SUBE, de acuerdo con las instrucciones provinciales.

En estos niveles, el boleto contempla 50 viajes mensuales, con un máximo de cuatro por día, de lunes a viernes entre las 6:00 y las 23:59, sujeto a las condiciones del programa.

Por qué importa que la tarjeta esté registrada

Para tramitar el beneficio, la SUBE debe estar registrada a nombre del estudiante. Una tarjeta vinculada a otra persona no cumple ese requisito. Si el pasaje se cobra sin aplicar el descuento, conviene verificar primero que el beneficio esté activado y que no se hayan agotado los viajes disponibles.

Los requisitos, instrucciones de acreditación y consultas se encuentran en la página oficial del Boleto Especial Educativo bonaerense.