Cuenta DNI: seis descuentos para aprovechar este sábado y domingo en Provincia

Para muchas familias bonaerenses, el fin de semana es el momento de hacer compras pendientes, salir a comer o viajar por la Provincia. En ese contexto, Cuenta DNI concentra varias promociones que pueden reducir el gasto, siempre que la compra se haga en un comercio adherido y con el medio de pago correspondiente.

Los beneficios de noviembre no funcionan todos los días ni comparten necesariamente el mismo tope. Algunas promociones tienen reintegros semanales, otras límites por comercio y también hay condiciones específicas vinculadas con la forma de pagar. Mirar únicamente el porcentaje puede resultar engañoso.

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre habrá oportunidades diferentes para gastronomía, tiendas de estaciones de servicio y otros rubros. La clave es saber cuál corresponde a cada día y no dar por hecho que cualquier comercio participa.

Gastronomía: 25% con hasta $8.000 de reintegro

Los locales gastronómicos adheridos mantienen una promoción de 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Es una de las alternativas más directas para quienes salen a almorzar, cenar o tomar algo durante el fin de semana.

Para alcanzar el reintegro máximo con una devolución del 25%, necesitás acumular $32.000 de consumo elegible. Como ejemplo, una compra de $20.000 genera un ahorro de $5.000, siempre que se cumplan las condiciones y que el tope todavía no se haya utilizado.

No todos los restaurantes ni cafés forman parte de la promoción. Conviene verificar la adhesión en el buscador del banco y consultar cómo cobrarán antes de confirmar el pago.

YPF Full: el descuento es dentro de la tienda, no en combustible

Los sábados y domingos también está vigente el 25% en locales Full de YPF adheridos, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Se aplica a los consumos comprendidos en la propuesta gastronómica de las tiendas participantes.

Una aclaración importante para quienes salen a la ruta es que la promoción no debe confundirse con un descuento en nafta o gasoil. Pagar combustible en un surtidor no activa automáticamente el beneficio de Full.

Si vas a hacer una parada durante un viaje, revisá la adhesión del establecimiento concreto. La condición de formar parte de la red YPF no significa por sí sola que todas las sucursales Full participen.

Mascotas: el sábado hay 30% en veterinarias y pet shops

El sábado 7 se suma el descuento del 30% en veterinarias y pet shops adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona. Es una opción para compras planificadas de alimentos, accesorios o servicios incluidos en la promoción.

El reintegro máximo se alcanza con una compra de aproximadamente $26.667, siempre que los consumos realizados estén dentro de los rubros y comercios habilitados. Quienes no necesitan gastar esa cantidad no tienen que alcanzar el tope para acceder al porcentaje correspondiente.

Este beneficio es específico del sábado: no conviene trasladarlo automáticamente al domingo, porque las fechas de cada promoción son distintas.

Ferias, universidades y marcas destacadas: otras oportunidades

Las ferias y mercados bonaerenses adheridos tienen una propuesta del 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Esa devolución se alcanza con $15.000 en consumos elegibles y puede ser útil para compras de alimentos en ferias de cercanía.

También se informa un 40% en comercios adheridos de universidades, con tope semanal de $6.000, mientras que las marcas destacadas ofrecen un 30% sujeto a su propio límite mensual de $15.000 por comercio y persona. Este último punto exige comprobar qué cadenas y sucursales integran el programa.

En supermercados, las promociones dependen de cada cadena y día. Por ejemplo, hay propuestas de sábado en establecimientos adheridos de determinadas cadenas bonaerenses, pero no se debe asumir un reintegro uniforme para cualquier supermercado.

Cómo pagar para no perder el reintegro

Antes de pagar, revisá en la página oficial de beneficios de Cuenta DNI el comercio, la fecha, la modalidad de cobro aceptada y el tope. Un código QR perteneciente a otra billetera o un método de pago que no participa puede impedir que se aplique la promoción.

Los topes semanales también importan: si utilizaste una parte del beneficio antes del fin de semana, el reintegro restante puede ser menor. Conservá el comprobante y verificá la devolución según los plazos de acreditación informados para cada campaña.

Para planificar más compras durante el mes, INFOZONA publicó además una guía para combinar descuentos de Cuenta DNI en noviembre.