Feriado del 10 de noviembre: quiénes no trabajan y qué actividades son optativas

La visita del papa León XIV a Luján trae cambios no solo en la circulación de vehículos: también modifica la actividad laboral del martes 10 de noviembre de 2026. La Provincia dictó una resolución específica para el distrito y es importante distinguir a quiénes alcanza obligatoriamente y para quiénes el feriado es optativo.

Qué dice la resolución provincial

La Resolución 495/2026 del Ministerio de Gobierno, publicada en el Boletín Oficial bonaerense el 15 de octubre, declara no laborable el martes 10 de noviembre en el partido de Luján para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La misma norma establece feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades. Esto significa que no debe interpretarse como una suspensión automática y general de toda la actividad privada: la aplicación depende del régimen correspondiente y de las decisiones que se adopten en cada sector.

¿El feriado es para toda la provincia?

La resolución citada se refiere específicamente al partido de Luján. No debe confundirse con las disposiciones especiales del miércoles 11 de noviembre por la visita papal, que tienen un alcance territorial distinto.

Para consultar el alcance jurídico exacto y evitar confusiones entre feriado, día no laborable y asueto, el texto completo está disponible en el Sistema de Información Normativa de la Provincia.

Qué pasa con el tránsito en la ciudad

La actividad de la ciudad también está condicionada por el operativo de seguridad: desde el martes a las 12:00 se restringe el ingreso vehicular por los puntos de control de las rutas de acceso. Quienes deban trabajar, realizar entregas o asistir a turnos deberían consultar previamente las vías habilitadas en el operativo oficial de Luján.