Desde hoy, vacuna contra el dengue para bonaerenses de 15 a 59 años sin restricciones

Ignacio Hernández
Desde el lunes, vacuna contra el dengue para bonaerenses de 15 a 59 años sin restricciones

El Ministerio de Salud bonaerense confirmó que a partir de este lunes 15 de septiembre, la vacuna contra el dengue estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años en la provincia de Buenos Aires. La medida busca ampliar el acceso a la inmunización, independientemente de si la persona ha tenido o no la enfermedad.

¿Cómo acceder a la vacuna contra el dengue?

Para recibir la dosis, los interesados deben registrarse en la plataforma Mi Salud Digital. A través de este registro, se asignará un turno por correo electrónico que incluirá la fecha y hora para la vacunación. Esta fase de vacunación se otorga en el contexto del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”.

Detalles sobre la disponibilidad de turnos

En esta segunda etapa, se ofrecerán 22.100 turnos a aquellas personas que ya se habían inscripto en la fase inicial, donde la inmunización estaba limitada a quienes habían cursado la infección. Con esta ampliación, cualquier persona que se encuentre en la franja etaria mencionada podrá solicitar la vacuna.

Infraestructura de vacunación en la provincia

Los vacunatorios habilitados están distribuidos en los 135 municipios bonaerenses, y la atención se brinda de manera gratuita, sin necesidad de una orden médica. Para obtener información sobre los lugares y horarios de vacunación, los ciudadanos pueden consultar la página oficial: dengue.gba.gob.ar.

