Cómo quedan los feriados de noviembre tras la confirmación de la visita papal en argentina

Si estás planeando tus descansos para el penúltimo mes del año, atención porque el calendario oficial suma fechas clave para distintos puntos del país.

La confirmación de la visita oficial del papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre contempla hasta tres jornadas especiales fijadas mediante el Decreto 1103/2026.

Te detallamos el esquema completo de fechas, las jurisdicciones incluidas y qué otros feriados quedan en el año.

Lunes 9 de noviembre: jornada de feriado nacional

La primera fecha dispuesta alcanza a todo el territorio de la República Argentina con carácter de feriado nacional.

La medida fue establecida por el Gobierno para facilitar los operativos de seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito.

De este modo, la semana comenzará con actividad suspendida a nivel general en todo el país.

Martes 10 de noviembre: alcance para CABA y Córdoba

La segunda jornada especial del esquema está focalizada únicamente en dos jurisdicciones del país.

Rige exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Por su naturaleza local, no se extiende de forma automática al resto de las provincias.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

El tercer día de descanso especial se aplica de manera exclusiva dentro de la provincia de Buenos Aires.

Coincide con el cierre del recorrido papal en el país, donde está prevista una multitudinaria misa en la Basílica de Luján.

Las autoridades fundamentan la medida en la masiva movilización de fieles y el despliegue de seguridad.

El resto de los feriados que quedan en el calendario 2026

Además de los días vinculados a la visita internacional, noviembre y diciembre mantienen sus jornadas de descanso habituales: