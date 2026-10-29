CyberMonday 2026: aparecen ofertas en la web oficial, pero hay un detalle clave

El CyberMonday 2026 está a pocos días de comenzar y miles de consumidores ya buscan precios de celulares, electrodomésticos, ropa y pasajes. La página oficial del evento permite recorrer categorías y consultar las tiendas participantes antes de que arranquen las promociones.

Pero hay una diferencia importante entre encontrar un producto publicado y comprobar que realmente está rebajado para la edición de este año. El detalle aparece en el propio sitio del evento y puede evitar comparaciones equivocadas durante los días previos.

El encuentro de comercio electrónico se realizará en Argentina el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2026. La organización anuncia que las MegaOfertas comenzarán a las 00:00 del lunes, por lo que conviene preparar la lista de compras sin dar por confirmados todavía los descuentos.

Qué pasa con las ofertas que ya se ven en la página oficial

Al revisar distintas secciones del portal este jueves 29 de octubre, aparece un aviso expreso: las MegaOfertas de 2026 todavía no empezaron. En varias categorías también se aclara que los productos exhibidos corresponden al CyberMonday 2025.

Esto no significa que esas publicaciones sean fraudulentas. Se trata de referencias de una edición anterior que permanecen visibles mientras se prepara la nueva campaña. El riesgo es tomar un precio, una financiación o un porcentaje de rebaja de 2025 como si fuera una promoción confirmada para noviembre de 2026.

La recomendación es simple: si encontrás un producto interesante antes del lunes, anotá su modelo exacto y el precio actual, pero esperá a la apertura oficial para verificar qué condiciones ofrece la tienda durante el evento.

Cómo identificar las promociones oficiales desde el lunes

La organización reúne en su plataforma las tiendas oficiales y las categorías participantes. Hay secciones de tecnología, indumentaria, hogar, viajes, supermercados, belleza, artículos para bebés y servicios. La presencia de una marca en el directorio permite identificar su participación, pero no garantiza que todos sus productos tengan descuento.

Para entrar a una promoción, lo más seguro es comenzar por la web oficial del CyberMonday y seguir desde allí el enlace hacia la tienda. También podés acceder directamente al sitio conocido del comercio, comprobando que la dirección sea correcta y que la conexión utilice HTTPS.

Si recibís por WhatsApp o redes sociales un supuesto enlace con una rebaja extraordinaria, no alcanza con que incluya el logo de una empresa: verificá que el dominio corresponda realmente al vendedor. Una captura de pantalla con un precio tampoco confirma que el artículo esté disponible.

El cálculo que conviene hacer antes de pagar

Un descuento anunciado del 40% puede parecer atractivo, pero la comparación útil se hace sobre el precio final, no solo sobre el porcentaje publicitado. Conviene registrar cuánto cuesta hoy el mismo modelo y revisar nuevamente el lunes, con las mismas características, capacidad, tamaño o versión.

También hay que sumar el costo de envío, especialmente para compradores del interior bonaerense, donde la entrega puede variar según la localidad. Si la promoción ofrece cuotas, comprobá el costo financiero total y si existe alguna condición vinculada con un banco, tarjeta o billetera.

Por ejemplo, si un artículo cuesta $200.000 al contado y otro vendedor lo ofrece en seis cuotas de $38.000, el total financiado es de $228.000. Aunque la cuota parezca accesible, terminarías pagando $28.000 más que en la opción de contado. Es un ejemplo de cálculo, no una oferta real del evento.

Cambios, entregas y qué hacer si hay un problema

Las recomendaciones de Defensa del Consumidor indican que los comercios deben informar las condiciones de la promoción, el precio anterior cuando anuncian un descuento y los gastos y plazos de envío. También deben entregar el comprobante correspondiente para facilitar cualquier reclamo.

En las compras a distancia, la normativa de consumo reconoce, como regla general, el derecho de arrepentimiento durante diez días desde la recepción del producto, con las excepciones legales aplicables. Antes de pagar, revisá igualmente las políticas de cambios y devoluciones del comercio.

Si el vendedor no respeta el precio publicado, no entrega el producto en el plazo informado o aparecen cargos que no fueron aclarados, guardá capturas de la oferta, comprobantes y mensajes. Esos registros pueden servir para reclamar ante la empresa y, si no hay respuesta, ante Defensa del Consumidor.

Qué conviene hacer durante el fin de semana

Hasta el domingo 1 de noviembre, lo más útil es preparar una lista corta de productos, registrar sus precios habituales y definir un presupuesto máximo. El lunes 2, desde las 00:00, recién será momento de contrastar las promociones efectivamente habilitadas en la edición 2026.

El dato a recordar es que ver una oferta hoy en el portal no equivale a que ya esté vigente para CyberMonday 2026. Confirmar el año, la tienda y el precio final puede marcar la diferencia entre una compra conveniente y una sorpresa en el resumen de la tarjeta.