Colectivos más caros desde el domingo: cuánto costará viajar en Provincia en noviembre

Viajar en colectivo volverá a costar más en buena parte de la provincia de Buenos Aires a partir de noviembre. La actualización alcanzará a los servicios urbanos y suburbanos bajo jurisdicción bonaerense en el Gran Buenos Aires y a los colectivos urbanos de La Plata, Berisso y Ensenada.

El Ministerio de Transporte provincial difundió este jueves 29 de octubre los cuadros tarifarios que empezarán a aplicarse en los primeros días del próximo mes. Los nuevos importes también cambian según la distancia recorrida y la situación de la tarjeta SUBE.

La publicación oficial permite conocer cuánto habrá que cargar para ir al trabajo, estudiar o hacer trámites, y calcular el gasto mensual antes de que comience a regir el ajuste.

Desde cuándo aumentan los colectivos bonaerenses

Los nuevos valores entrarán en vigencia a las 0 horas del domingo 1° de noviembre de 2026. El esquema surge del mecanismo de actualización previsto en la Resolución provincial 81/2025, que utiliza el índice de precios al consumidor de la región Gran Buenos Aires.

La información difundida hoy corresponde a líneas de jurisdicción provincial. No hay que confundirlas con las líneas nacionales que cruzan entre la Ciudad y la Provincia, ni con los servicios regulados exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires: pueden tener otros cuadros tarifarios.

Cuánto costará el colectivo en el Gran Buenos Aires

Para los servicios urbanos provinciales del GBA, estos son los precios de noviembre con SUBE registrada y tarifa plena:

Distancia del viaje Precio desde noviembre 0 a 3 kilómetros $1.276,06 3 a 6 kilómetros $1.435,56 6 a 12 kilómetros $1.595,07 12 a 27 kilómetros $1.914,09 Más de 27 kilómetros $2.250,34

El tramo mínimo, que actualmente cuesta $1.215,09, pasará a $1.276,06. Son $60,97 adicionales por viaje. La diferencia parece menor si se considera un solo boleto, pero se acumula en los hogares donde varias personas usan el transporte todos los días.

La Plata, Berisso y Ensenada: los nuevos valores

En los servicios urbanos provinciales del Gran La Plata, los precios son distintos de los del conurbano. Desde el domingo, el cuadro oficial establece:

Distancia del viaje Precio desde noviembre 0 a 3 kilómetros $1.389,73 3 a 6 kilómetros $1.532,10 6 a 12 kilómetros $1.710,33 12 a 27 kilómetros $2.051,14 Más de 27 kilómetros $2.386,28

En la región capital, el boleto mínimo actual de $1.323,33 aumentará $66,40 desde noviembre.

Qué pasa si la tarjeta SUBE no está registrada

El cuadro publicado por la Provincia mantiene una diferencia importante entre las tarjetas nominadas y las que no están registradas a nombre del usuario.

En el Gran Buenos Aires, el boleto mínimo con SUBE sin nominar costará $2.552,12, exactamente el doble de la tarifa plena con tarjeta registrada. En el Gran La Plata, ese mismo tramo costará $2.779,46.

Por eso, quienes utilizan una SUBE sin registrar pueden terminar pagando bastante más por los mismos recorridos. Conviene revisar el estado de la tarjeta antes del domingo.

Cuánto se gastará por mes en viajes al trabajo

Un ejemplo ayuda a dimensionar el impacto. Si una persona toma dos colectivos por día, uno de ida y otro de vuelta, durante 22 días hábiles, y ambos viajes corresponden al tramo mínimo, en noviembre gastará aproximadamente $56.146,64 en el GBA o $61.148,12 en el Gran La Plata.

Se trata de una simulación con tarifa plena y SUBE registrada, sin combinaciones, beneficios ni viajes adicionales. Para quienes hacen trayectos más largos, el gasto será mayor.

¿Sigue vigente la Tarifa Social?

Sí. Los cuadros oficiales incluyen tarifas diferenciadas para quienes tienen reconocido el Atributo Social SUBE. El beneficio contempla una reducción del 44% respecto de la tarifa plena, de acuerdo con las condiciones aplicables.

El Ministerio también publicó un cuadro específico para los servicios suburbanos provinciales del Gran Buenos Aires, cuya estructura de cobro es diferente de la de los colectivos urbanos.

Antes de viajar, la recomendación es verificar si la línea que utilizás depende de la Provincia y comprobar que tu SUBE esté registrada y que los beneficios sociales, si te corresponden, estén correctamente asociados. El aumento comienza este domingo y afectará directamente el presupuesto de quienes viajan todos los días.