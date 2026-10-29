Alquileres de noviembre: cuánto suben con ICL o IPC y cómo calcular el nuevo pago

El comienzo de noviembre trae nuevas actualizaciones para quienes alquilan una vivienda en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Sin embargo, no existe un porcentaje único que deban pagar todos los inquilinos: el incremento depende del contrato y de la fecha en que corresponde actualizarlo.

En muchos hogares, la diferencia entre calcular el aumento con el índice de inflación o con el indicador que publica el Banco Central puede representar varios miles de pesos por mes. Y también importa si el ajuste se pactó cada tres, cuatro, seis o doce meses.

Con los datos oficiales disponibles al cierre de octubre, ya se pueden hacer cuentas para los contratos que tienen una actualización el domingo 1° de noviembre de 2026. La clave es utilizar el índice correcto y comparar las fechas exactas, sin aplicar porcentajes de otros contratos.

Cuánto aumentan los alquileres en noviembre de 2026

Para los contratos que actualizan el 1° de noviembre, el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central marca 37,21, frente a 28,31 del mismo día de 2025. La diferencia equivale a un aumento anual del 31,44%.

Por otra parte, si el contrato establece ajustes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el resultado cambia según la periodicidad y los meses que indique la cláusula. El último dato mensual publicado por el INDEC es el de septiembre, con una inflación del 1,9%.

Tomando los últimos períodos con información disponible hasta septiembre, los ajustes de referencia por IPC son aproximadamente del 5,82% trimestral, 7,81% cuatrimestral y 12,97% semestral. No deben aplicarse automáticamente si el contrato exige otros meses de referencia.

Ejemplos: cuánto pasa a costar un alquiler de $500.000

Para mostrar el impacto concreto, estos son ejemplos sobre un alquiler vigente de $500.000 que debe actualizarse el primer día de noviembre. Se trata de alternativas distintas, no de aumentos que se suman entre sí.

Tipo de ajuste Suba de referencia Nuevo alquiler ICL anual 31,44% $657.200 IPC trimestral 5,82% $529.100 IPC cuatrimestral 7,81% $539.050 IPC semestral 12,97% $564.850

En el caso del ajuste anual por ICL, el incremento del ejemplo representa $157.200 más por mes. Para un contrato con actualización trimestral por IPC, la diferencia ilustrativa es de $29.100.

Los porcentajes de IPC de la tabla son orientativos para contratos que utilizan los últimos índices publicados. Si la cláusula pide expresamente el IPC de octubre, ese dato todavía no está disponible al 29 de octubre y habrá que respetar el mecanismo de cálculo acordado.

Qué contratos usan ICL y cuáles se ajustan por IPC

El ICL combina la evolución de los precios y de los salarios. Fue el indicador previsto para los contratos alcanzados por la Ley 27.551, aunque también puede utilizarse cuando las partes lo hayan pactado expresamente.

En los contratos celebrados bajo el régimen de mayor libertad contractual vigente desde fines de 2023, las partes pueden acordar el índice y la frecuencia de actualización. Por eso, no es correcto decir que todos los alquileres aumentan 31,44% ni que todos deben ajustarse por inflación.

Antes de aceptar un nuevo importe, conviene revisar tres puntos: el índice escrito en el contrato, la fecha de la última actualización y cada cuánto tiempo corresponde recalcular el precio. Si la fórmula utiliza IPC, también hay que identificar qué meses deben entrar en la cuenta.

Cómo calcular el aumento sin equivocarse

Cuando se usa ICL, el procedimiento consiste en dividir el valor del índice correspondiente al día del nuevo ajuste por el valor del índice del día de la actualización anterior. El resultado se multiplica por el alquiler vigente.

Por ejemplo, para un ajuste anual el 1° de noviembre, se divide 37,21 por 28,31. El coeficiente aproximado es 1,3144. Multiplicado por $500.000, arroja un nuevo alquiler cercano a $657.200.

Con IPC, en cambio, hay que acumular las variaciones de los meses establecidos en el contrato, mediante multiplicación de los factores mensuales o comparación de niveles del índice. No alcanza con sumar porcentajes cuando se busca un cálculo exacto.

El próximo pago puede cambiar considerablemente según la cláusula firmada. Revisar esos datos antes de transferir el dinero ayuda a detectar errores y a conocer de antemano cuánto pesará el alquiler en el presupuesto familiar de noviembre.