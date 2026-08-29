Cupones de tarjeta de crédito: el plan del banco central para cobrar ventas por adelantado

Si solés comprar en cuotas o tenés un negocio y necesitás liquidez rápida, el sistema financiero prepara una transformación clave en los medios de pago.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ultima los detalles para permitir que los cupones de tarjeta de crédito se negocien como títulos de financiamiento.

Cómo funcionará el descuento de los cupones digitales

El mecanismo tendrá una operativa similar a la del descuento de un cheque de pago diferido. De esta manera, los comercios podrán vender el derecho de cobro de sus ventas financiadas antes de la fecha original de acreditación para obtener efectivo inmediato.

En el caso de una compra realizada en seis cuotas, se generarán seis cupones independientes con vencimientos mensuales. El comerciante podrá negociar cada uno de acuerdo a sus necesidades de caja para adquirir mercadería, abonar a proveedores o cubrir gastos operativos.

El impacto estimado en la reaparición del pago en cuotas

La iniciativa busca reactivar las ventas financiadas en sectores estratégicos donde el consumo registró dificultades. Al tener la posibilidad de adelantar el cobro de las cuotas sin esperar los plazos habituales, los negocios contarán con mayores incentivos para volver a ofrecer planes de financiación.

La disponibilidad de cuotas resulta clave para la adquisición de bienes de mayor valor, donde el pago único representa una barrera para el consumidor. Al estar respaldados por ventas reales ya efectuadas, se prevé que estos cupones tengan un menor riesgo asociado y mejores tasas de interés.

Un mercado de USD 8.000 millones y el marco regulatorio en marcha

La magnitud del proyecto se apoya en el volumen que movilizan las tarjetas en el país, donde los pagos con crédito representan cerca de USD 8.000 millones al mes. La intención oficial es volcar parte de esa operatoria a la liquidez de las pymes.

Aunque el instrumento rescatará conceptualmente al histórico “cupón de papel”, el formato será completamente digital. Actualmente el BCRA avanza en la definición de la reglamentación operativa, los participantes habilitados y los costos que tendrá la negociación para los establecimientos.

Los últimos datos oficiales del uso de tarjetas de crédito

La medida se lanzará en un contexto de retracción en los pagos financiados. En junio se concretaron 183,8 millones de operaciones por $1,14 billones, lo que reflejó una caída interanual del 4,5% en volumen de operaciones y del 12,9% en montos reales.

A su vez, las compras en un solo pago concentraron el 87,4% de las operaciones totalizadas, dejando un margen muy acotado para el financiamiento. Con este nuevo sistema, la autoridad monetaria busca generar liquidez comercial e incentivar nuevamente el crédito en el consumo diario.