Aumento de prepagas en septiembre: la lista confirmada empresa por empresa

Por Denisse Helman
Aumento prepagas

Durante septiembre de 2026, las cuotas de la medicina prepaga registrarán incrementos de hasta el 3,1%, ubicándose por encima del piso del 1,9% que se había registrado el mes anterior.

Los aumentos confirmados empresa por empresa para septiembre

Swiss Medical encabezará los incrementos con una suba del 3,11%, seguida por Omint con un ajuste del 2,9%. Por su parte, Galeno aplicará subas de entre el 2,3% y el 2,8%.

En tanto, el Hospital Alemán aumentará un 2,36%, el Hospital Italiano un 2,1% y Osde oscilará entre el 1,9% y el 2,3%, según las características del plan contratado.

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La brecha entre el valor de las cuotas y la inflación acumulada

Con los nuevos porcentajes comunicados, las cuotas de las prepagas acumulan en lo que va del año un incremento de entre 20% y 21%.

Esta evolución se ubica por encima del Índice de Precios al Consumidor, que acumula un 19,3% en el año tras registrar una inflación del 2,1% en julio. Así, las cuotas más altas quedan 1,7 puntos por encima de la inflación.

Los meses en los que la salud privada le ganó a los precios

La diferencia a favor de las empresas se profundizó durante el segundo trimestre. En abril, las prepagas aumentaron un 2,9% promedio frente a un IPC del 2,6%.

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En mayo, la suba del sector fue del 3,4% contra una inflación del 2,1%, mientras que en junio las cuotas avanzaron un 2,6% frente a un índice general del 1,9%.

El impacto directo en el presupuesto familiar y los servicios

El nuevo esquema de precios sumará una presión adicional sobre los ingresos de los hogares que sostienen coberturas de salud privadas.

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Dado que los sueldos perdieron terreno frente a las tarifas, el ingreso disponible de las familias sufrió un achicamiento del 12%, en un contexto donde más de un millón de personas perdieron la cobertura de obras sociales desde 2023.

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