Alerta por deudas: el BCRA lanzó recomendaciones para no caer en la mora de los préstamos

En medio de niveles récord de morosidad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una guía oficial con claves financieras para evitar sorpresas en la cuota.

Tasa, CFT y comisiones: las variables clave que exige comparar el BCRA

Antes de contratar cualquier línea crediticia, el organismo conducido por Santiago Bausili remarcó los indicadores financieros indispensables para evaluar:

Costo Financiero Total (CFT): es el número real que vas a pagar, ya que suma la tasa de interés, comisiones, seguros y gastos administrativos .

es el número real que vas a pagar, ya que suma la . Tipo de tasa de interés: diferenciar entre tasa fija (no cambia en todo el plazo) y tasa variable (ajusta según el mercado).

diferenciar entre (no cambia en todo el plazo) y (ajusta según el mercado). Comisiones prohibidas: revisar que no se cobren cargos indebidos, como ciertas penalizaciones por cancelación anticipada.

Cláusulas contractuales y motivos más comunes de rechazo

El organismo monetario advirtió sobre la importancia de solicitar y conservar la copia del contrato antes de aceptar las obligaciones:

Lectura obligatoria: verificar montos, plazos, fechas de vencimiento y recargos por mora en el pago .

verificar montos, plazos, fechas de vencimiento y . Motivos de rechazo: las entidades suelen denegar créditos por ingresos insuficientes , inconsistencias en la documentación o antecedentes negativos.

las entidades suelen denegar créditos por , o antecedentes negativos. Derecho del usuario: el solicitante debe exigir siempre una copia firmada del contrato para respaldo legal.

Pasos para consultar tu situación crediticia gratis en el BCRA

Para evitar rechazos bancarios inesperados, podés verificar tu historial de deudas de forma gratuita desde la web oficial:

Plataforma oficial: ingresar a la central de consultas del sitio Central de Deudores del BCRA .

ingresar a la central de consultas del sitio . Dato requerido: colocar tu número de CUIT o CUIL para desplegar el informe completo.

colocar tu número de para desplegar el informe completo. Información disponible: el sistema muestra las entidades financieras, montos adeudados y la categoría asignada .

el sistema muestra las entidades financieras, . Reclamos: si figura una deuda errónea, se debe solicitar la actualización directa ante el banco informante.

Cuál es la tasa de mora actual en el sistema financiero

El informe oficial reveló cifras preocupantes sobre la morosidad bancaria del segmento familiar durante el período actual: