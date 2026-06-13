Cuentas claras: ¿cuáles son los municipios con mejor y peor transparencia fiscal bonaerense?

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) dio a conocer su Informe de Transparencia Fiscal Municipal correspondiente al primer trimestre de 2026, una evaluación que analiza la publicación y accesibilidad de información presupuestaria y financiera en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El relevamiento mostró que 64 municipios alcanzaron el máximo puntaje posible (100 puntos), ubicándose en la categoría de “cumplimiento estricto”, lo que representa casi el 48% del total de distritos bonaerenses.

Entre los municipios mejor posicionados se encuentran Chascomús, General Belgrano, General Pueyrredón, La Plata, Tandil, Necochea, Pergamino, Junín, Chivilcoy, San Isidro, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo, Rauch, Pinamar, Lanús y Zárate, entre otros que lograron la calificación perfecta.

Detrás de este grupo se ubicaron cinco municipios con “alto cumplimiento”, siendo los siguientes: Brandsen (95 puntos), Azul (93), Arrecifes (90), Coronel de Marina Leonardo Rosales (81) y Colón (80).

Por su parte, 18 municipios quedaron en un nivel de cumplimiento medio, mientras que otros 26 fueron catalogados con desempeño bajo o regular. Además, 22 distritos se ubicaron en el nivel más bajo de transparencia, reflejando importantes deficiencias en la publicación de información fiscal y presupuestaria.

Según ASAP, el índice evalúa aspectos como la publicación del presupuesto vigente, la situación económico-financiera, la ejecución presupuestaria, los gastos por finalidad y función, el nivel de endeudamiento y la facilidad de acceso de los ciudadanos a estos datos en los portales oficiales de cada municipio.

El informe destaca una mejora sostenida respecto de años anteriores, aunque advierte que más de un tercio de los municipios bonaerenses aún presentan niveles insuficientes de transparencia, lo que limita el acceso ciudadano a información clave sobre la administración de los recursos públicos.

Los municipios en el fondo del ranking

ASAP identificó un grupo de distritos con niveles de transparencia muy bajos o nulos, donde la publicación de información fiscal resulta escasa o inexistente. Entre ellos figuran municipios que no alcanzaron los estándares mínimos exigidos por la metodología utilizada para la evaluación.

Dónde consultar el informe completo

El informe oficial completo, con el detalle de los 135 municipios bonaerenses y sus respectivas calificaciones, puede consultarse en: ASAP – Informe de Transparencia Fiscal Municipal 2026